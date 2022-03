Sergio Fajardo ya encendió motores y arrancó el camino en la campaña para llegar a la Casa de Nariño. Tras inscribirse ante la Registraduría con su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza espera acortar la ventaja que le llevan sus competidores y sorprenderlos.



El exgobernador de Antioquia se refirió en las últimas horas sobre las disputas entre el Partido Liberal y el Pacto Histórico. Aseguró que la ruptura de los liberales con Gustavo Petro tras declaraciones de Francia Márquez ha sido todo un ‘espectáculo’.

“Pensando en si está con Petro o ‘Fico’, habla de lo que es el Partido Liberal de César Gaviria porque los liberales no siguen esas instrucciones. El espectáculo que le ha dado es dramático”, precisó en una entrevista con la cadena radial ‘La FM’.



(Además: Petro y Márquez se reúnen con bancada electa del Pacto Histórico).



Además, cuestionó que esa colectividad política tenga que decidir entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez para lanzarse a la carrera por la presidencia. “Con Alejandro Gaviria pelearon luego se reconciliaron, después foto con Petro, ahora donde ‘Fico’ porque Francia dijo esto”, señaló.

¿Recibiría el apoyo de César Gaviria?

Con el señor César Gaviria yo no me voy a sentar en este momento de la vida a discutir de política FACEBOOK

TWITTER

Fajardo cree que los verdaderos liberales no siguen las instrucciones del expresidente Gaviria. Incluso, convocó a los simpatizantes de dicho partido a unirse a su campaña para ganar la presidencia.



“No tengo ninguna posibilidad de recibir a César Gaviria en los términos de lo que significa ese Partido Liberal que él ha representado”, señaló en ‘La FM’. Eso sí, aclaró que no quiere tener enfrentamientos o polémicas con él, pues se “ha contenido para no decir cosas”.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo en la Registraduría Nacional. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

“Ese Partido Liberal que lleva para un lado y otro con Alejandro Gaviria, con Petro, ahora ‘Fico’. Lo único que ha tenido claro es ir en contra mía. (…) Con el señor César Gaviria yo no me voy a sentar en este momento de la vida a discutir de política”, mencionó.



(No deje de leer: ¿Alianza de Rodolfo y Fajardo? Angélica Lozano les pide dialogar).



Recalcó que la colectividad ha sido avergonzada “yendo de un lado a otro a ver en dónde se vende”.



De hecho, la posición de Fajardo parece endurecerse luego de publicar un video en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que su campaña sí tiene las “verdaderas ideas liberales”.

‘Es un político cualquiera’

Por el momento, el expresidente y jefe de los liberales César Gaviria no ha hablado sobre los recientes pronunciamientos de Sergio Fajardo. Sin embargo, en días pasados sí se refirió al exgobernador de Antioquia y cuestionó su agresividad.



“Él no es un ser celestial, es un político cualquiera y, de pronto, hasta menos que cualquiera”, aseguró en charla con ‘RCN Televisión’.



La movida política en camino a la primera vuelta presidencial, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo, sigue. Varios grupos y colectividades buscan establecer alianzas para ocupar la silla del saliente presidente Iván Duque.

Más noticias

- 'Todes y las nadies': lenguaje inclusivo de Francia desata debate en redes.

- Enrique Gómez: ¿quién es el candidato y cuáles son sus propuestas?

- Francia Márquez se pronuncia sobre comentarios de Roy Barreras.

- Las maquinarias, tras pugna de Lina Martínez y Polo Polo por curul afro.

Tendencias EL TIEMPO