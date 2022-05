Tras su participación en el debate de Eafit, el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, estuvo en Medellín reunido con más de 400 adultos mayores, a quienes les contó las propuestas que tiene para esta población.



“Vamos a saldar una deuda histórica de la sociedad colombiana con las personas mayores de nuestro país, es un acto de dignidad mínima, la gran mayoría de personas mayores de 65 son pobres y las tenemos que atender y cuidar”, dijo en la presentación de su propuesta.



Fajardo destacó su propuesta para todos los colombianos mayores de 65 años que no tienen pensión. Señaló que tendrán un ingreso mínimo de 500 mil pesos que será financiado con impuestos progresivos a poblaciones privilegiadas y no con el ahorro de los colombianos.



Explicó que "vamos a hacer programas de salud especialmente diseñados para esta población teniendo en cuenta que la pandemia afectó seriamente la salud de las personas mayores de 65 años, también un proceso de educación al adulto mayor ya que todavía pueden aprender y muchos otros pueden ser mentores porque tienen

un conocimiento y una sabiduría que queremos acoger como sociedad”.



Más de 400 adultos mayores nos acompañaron hoy en Medellín para apoyar nuestra campaña. Vamos a crear una red de protección social integral para ellos y a darles el lugar que merecen en la sociedad. #ColombiaCambiará pic.twitter.com/nPHQTG2Eh8 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 3, 2022

Explicó que creará una Red de Protección Social para las personas mayores que irá de la mano con un Sistema Nacional de Cuidado en Colombia. “Existe una clara ausencia de programas públicos que tengan como objetivo la provisión de servicios de atención a la dependencia funcional, se dará atención social para atender las necesidades de estas personas”, dijo en medio del evento.



Destacó las principales propuestas para beneficiar a la comunidad de adulto mayor, como la reglamentación de la ley de trabajo del adulto mayor con procesos de formación a través del SENA, programas de salud mental y acompañamiento sicológico. Un plan de mentorías para ayudar a jóvenes en la construcción de sus planes de vida y así aprovechar sus capacidades, enseñanzas y conocimientos.



Finalmente, el exgobernador de Antioquía manifestó que implementará una reforma que aumente las capacidades, la autonomía, el conocimiento y la calidad de vida reglamentando el trabajo de los adultos mayores, promoviendo el desarrollo de proyectos de vivienda y creando un sistema de proyectos de vivienda y subsidios para arriendos en personas mayores.



