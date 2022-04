El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, anunció mediante su cuenta de Twitter que va a continuar con su campaña a la Presidencia de Colombia.



Su pronunciamiento se da luego de los resultados de la más reciente encuesta de la firma Invamer que señala que el exgobernador de Antioquia disminuyó en intención de voto y obtuvo en el mes de abril un 6.5 por ciento.



Se trata de un fuerte descenso para el candidato, quien venía de un 15 por ciento y ahora está en menos de dos dígitos.



A pesar de estos resultados, el aspirante asegura que "lo que dice la última encuesta no corresponde para nada con lo que hemos visto, sentido y trabajado durante las últimas dos semanas".



Y añadió: "recordemos que nosotros estamos acá por un fin superior, nosotros queremos ser la opción para nuestro país, para nuestra Colombia, por eso entramos ala política para cambiarla. Tenemos las propuestas, las ideas y la gente. Nadie está fallando".



De acuerdo con el candidato, no se va a rendir, ni a amilanar. "La voz nuestra es potente, es poderosa y la vamos a hacer sentir por toda Colombia. No nos rendimos. Vamos continuar porque Colombia nos merece".



Dijo que va a seguir con su campaña con más energía y con más convicción, y que le pide a las personas que lo apoyan que no se asusten pues en este mes que queda antes de la primera vuelta presidencial van a demostrar que "somos la mejor opción de cambio".



Entramos a la política para transformarla, por convicción y por el fin superior que es Colombia. Hoy reiteramos que vamos para adelante, sabemos luchar y vamos a demostrar en estos 30 días que somos la mejor opción de cambio. #FirmeConFajardo pic.twitter.com/LyOzfI89QX — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 29, 2022



