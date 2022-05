Las últimas encuestas de intención de voto no han sido nada favorables para el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo. Lejos de estar cumpliendo con su cometido de 'La Remontada' demuestran que incluso ha perdido puntos en intención de voto.



De acuerdo con la encuesta de Guarumo - EcoAnalítica, Fajardo cayó un poco más de dos puntos y ahora tiene 4,3%. Algo parecido demostró la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría en la que obtuvo 4,5% y la de Invamer con un 5,1%.



Tras conocerse estos resultados de las últimas encuestas que se revelarán antes de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, el equipo de campaña publicó un video en que el Fajardo le envía un mensaje a sus votantes, pidiéndoles que no crean que votar por él "es perder el voto".



"La única manera de perder el voto es que no refleje tu opinión. Votar no se trata de adivinar quién va a ganar. Este es el momento de decirle al país lo que tu quieres, tu voto cambia al país porque es tu opinión y tu conciencia", dice el exgobernador de Antioquia.



Este 29 de mayo no votes en contra de alguien. Vota por las propuestas, por la experiencia, por un equipo y por una política decente. #FajardoPresidente pic.twitter.com/4Skr7Zwm4J — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 19, 2022

En varias ocasiones el candidato presidencial ha asegurado que no confía en las encuesta pues, para é, "no reflejan" lo que ha vivido en las calles durante las últimas semanas de campaña.



Incluso llegó a decir que algo le "olía mal" y a proponer que no se permitieran revelar encuestas de intención de voto antes de las elecciones.



