El excandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, y otros sectores de esta convergencia dieron también por concluidas las conversaciones con el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, y dijeron que el aspirante, "sin discusión previa", decidió no aceptar sus propuestas.



"En consecuencia, se acaban las conversaciones. Nuestro interés ha sido y es aportar con seriedad nuestra visión de país", manifestaron mediante un comunicado conocido en la mañana de este domingo.



(En otras noticias: ‘Rodolfo prefiere el uribismo que el centro político’: Petro)

La reacción de los líderes de la Coalición Centro Esperanza se dio horas después de que Rodolfo se refiriera a los diálogos con esa convergencia política y a la posibilidad de un acuerdo entre estas dos fuerzas para la segunda vuelta presidencial.



"Era una cortesía que quería hacer, pero eso ya terminó (…) Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como ganó nuestro programa, nosotros lo tenemos que hacer respetar, porque está respaldado por 6 millones de colombianos que votaron a favor del programa que presentamos”, le dijo el ingeniero a Noticias Caracol.

A propósito de las declaraciones de @ingrodolfohdez ayer y de nuestra reunión para alcanzar un acuerdo programático, compartimos esta declaración y el documento que pusimos a consideración de la campaña del candidato. pic.twitter.com/xqDHOJcect — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 5, 2022

En respuesta, los líderes de la Centro Esperanza con los que Hernández venía conversando manifestaron este domingo que el pasado jueves, en la primera reunión que sostuvieron, se acordó que se presentaría un "borrador de discusión en el que se recogerían las 20 propuestas presentadas por Rodolfo Hernández el lunes siguiente a la elección (...) y las principales ideas presentadas" por Fajardo.



"Ayer (sábado) presentamos el documento que adjuntamos a esta declaración, para conocimiento de los colombianos, y se acordó que hoy domingo el equipo de campaña del candidato daría respuesta", reza la declaración.

Era una cortesía que quería hacer, pero eso ya terminó (…) Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como ganó nuestro programa, nosotros lo tenemos que hacer respetar. FACEBOOK

TWITTER

Agregaron que plantearon "mejoras a la propuesta de Rodolfo Hernández, que complementan las de lucha contra la corrupción de su campaña".



Y afirmaron que el ingeniero, "sin discusión previa", decidió no aceptar esas propuestas y que, "en consecuencia" se daban por terminadas las conversaciones.



Hace algunas semanas, previo a la primera vuelta presidencial, Rodolfo y Fajardo habían tenido otros acercamientos, pero estos al final no se concretaron en ningún acuerdo.



(No se pierda: Nueva encuesta: Gustavo Petro, 44, 9 %; Rodolfo Hernández, 41%)