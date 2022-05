Siempre que me he montado en una cicla he sido feliz. Me he caído, me quebré la cadera, me he raspado, pero jamás le he cogido pereza. Como en la política, este deporte es de superar obstáculos y de siempre insistir. Les comparto mi reflexión desde Cúcuta. #MásAlláDeUnTrino pic.twitter.com/DCGykjM9tX