Eliminar la Procuraduría, para que sus funciones se trasladen a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, es la propuesta que realizó el candidato Sergio Fajardo en la mañana de este jueves, en diálogo con Caracol Radio.



En la misma línea de sus declaraciones en las últimas semanas, Fajardo también aprovechó para volver a criticar a Gustavo Petro, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico.



El exgobernador de Antioquia inició la argumentación de su propuesta así: "Yo no puedo eliminar porque quiera; presentaremos una reforma constitucional para los mecanismos de control y la lucha contra la corrupción. Si los organismos no son independientes de las otras ramas y del presidente, aquí no hay verdadera lucha contra la corrupción El fiscal no puede ser el amigo del presidente. Lo mismo con la Procuraduría y Contraloría. Vamos a sacar al Congreso y al presidente del proceso de elección".

Fajardo, exalcalde de Medellín, explicó que atendió la sugerencia de que se elimine la Procuraduría y "vaya hacia la Fiscalía y la Defensoría". Para él, los cargos "se pueden acomodar, pero la Procuraduría no funciona como debe funcionar. Las contralorías territoriales también deben desaparecer".



Además, compartió cálculos que hizo su compañero de la Coalición Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, quien dice que con esta acción se ahorrarían alrededor de 2 billones de pesos.



Fajardo reiteró que "las funciones de la Procuraduría no desaparecen, solo que en la Fiscalía y en la Defensoría se pueden hacer".



De paso, el candidato medellinense acusó a la campaña de Gustavo Petro de moverse "en la oscuridad de las cárceles".



"Hay algo muy oscuro y todo se desató cuando Petro dijo que tenía un proyecto de perdón social para los corruptos. Por supuesto hubo un malestar profundo. Habla de perdón social cuando no hubo ni castigo social. Después sale a decir que va a una notaría a que no va a expropiar, eso es rarísimo, porque es un documento que no tiene ningún valor y uno debe tener palabra", opinó Fajardo.



