El candidato presidencial electo de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, habló de la renuncia del aspirante del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y aseguró que ese hecho corrobora que "Federico Gutiérrez es el candidato del uribismo, de Duque y del continuismo".



"Esa es una de las fuerzas que no puede continuar en nuestro país. Hemos estado en contra de ese Gobierno y Colombia no va a continuar por ese camino", aseguró Fajardo a los medios luego de la reunión que sostuvo con la coalición Centro Esperanza.

Sus declaraciones se dan después de que Federico, quien ganó en la coalición Equipo por Colombia con más de dos millones de votos, invitó al exgobernador de Antioquia a sumarse a su campaña. Dijo que él debe dejar la "soberbia y arrogancia" para apoyarlo en su candidatura.



"Yo triplico en votación hoy a Sergio Fajardo, cuando a él lo conoce casi el 100 % del país. Ha hecho no sé cuántas campañas ya. Esta es mi primera campaña y lo triplico ya en votación. Y eso que me conoce apenas el 40 % de la gente", dijo Federico ayer tras su triunfo.



Y agregó: Nosotros vamos para arriba y yo vuelvo y digo: esto no es un tema de arrogancia. Es una responsabilidad inmensa. Voy a convocar a todos los sectores, incluyendo a Sergio Fajardo, a la Centro Esperanza. Yo invitaría a Sergio Fajardo a que me acompañe. Tiene que dejar la arrogancia y la soberbia, entender el momento en que estamos. Lo tripliqué en votación".



Por su parte, Fajardo aseguró que seguirán en solitario, pues lo que representa Federico no es el "cambio profundo" que buscan para el país desde la coalición de centro izquierda.



Asegura que el camino que van a seguir es que, en primer lugar, "vamos a demostrarle al país que somos capaces de trabajar unidos", que uno de los miembros de la coalición tendrá su jefatura de debate y los demás importantes roles dentro de su candidatura.



Además dijo que desde este momento van a hacer una convocatoria a "cerca de ocho millones de personas que no participaron en estas elecciones y las vamos a invitar a participar alrededor del cambio que nosotros proponemos".



