El aspirante Sergio Fajardo aseguró que no aprueba la guerra sucia ni los ataques a otras campañas y defendió la labor que ha realizado el analista Ariel Ávila, quien ha sido llamado "el coordinador antifico" de su campaña.



Fajardo fue cuestionado por el aspirante Federico Gutiérrez este lunes durante el Debate Definitivo realizado por EL TIEMPO, CityTV y Semana

"Sergio, ¿está de acuerdo con el juego sucio de una campaña a otra, o con los ataques, o que alguien de su campaña se dedique a agredir? ¿Considera eso ético y sería capaz de cuestionar esas actuaciones?", cuestionó Gutiérrez.



A lo que el candidato respondió que "nunca hace eso", pero dijo que sabía que su rival se refería a Ariel Ávila. "El tiene una confrontación política con la figura del Centro Democrático, yo no he creado ninguna estructura de ataque", respondió Fajardo.



Añadió que "si Ariel Ávila dice mentiras sobre los clanes que apoyan a Fico, que las desmientan. Yo no tengo testaferros, ni financiadores ocultos y no filtro noticias".