El candidato presidencial Sergio Fajardo (Centro Esperanza) cuestionó, sin mencionar de manera directa, las diferentes reuniones que han tenido miembros cercanos de las campañas presidenciales de Federico (Fico) Gutiérrez y Gustavo Petro, que según las encuestas puntean para pasar a la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia.



"Unos pactan con condenados por corrupción que aún están en las cárceles y los otros con condenados que están libres. No todo vale en política y menos buscar votos de la mano de corruptos en cárceles o clubes. ¿No serán capaces de rechazar claramente esos apoyos?", señaló Fajardo.

Fajardo acompañó el trino con una foto en la que se puede distinguir al excandidato presidencial Alejandro Char y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado a casi ocho años de prisión por concierto para delinquir y nexos con paramilitares.



Ahora, el candidato presidencial de la Centro Esperanza rechaza este encuentro, aludiendo a que Char ha expresado su apoyo a la aspiración presidencial de Fico, luego de que ganara la consulta de Equipo por Colombia.



Aquella reunión entre Char y Ramos se dio a inicios del mes de marzo, antes de que sucedieran las consultas interpartidistas. Según comentaron en su momento fuentes cercanas a la campaña del exalcalde de Barranquilla, en ese encuentro hablaron de la posibilidad del respaldo a la candidatura de Char para las elecciones.



La doble punta de este asunto está en que Fajardo ha reprochado los encuentros con sindicados por corrupción y encuentros en clubes privados. Precisamente, en este momento de la contienda electoral, donde se están realizando filtraciones como la visita del hermano de Petro a la cárcel La Picota, donde se habría reunido con un grupo de condenados por parapolítica y por corrupción.



Fajardo también cuestionó la propuesta del "perdón social" con la que el líder del Pacto Histórico explicó el encuentro que tuvo su hermano Luis Fernando. El exalcalde de Medellín y quien se muestra como la tercera opción para llegar a la Casa de Nariño, ha enfatizado en que "con la corrupción no hay perdón social".



"Lo que hay que tener es sanción social a la corrupción porque en este país se ha aceptado y muchos de esos corruptos tienen aceptación en muchas partes de Colombia", dijo Fajardo en video y también lanzó una pulla en contra de Gutiérrez al asegurar que él está sumando "los votos de la corrupción en los clubes".

