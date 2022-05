"¿De dónde van a salir esos 65 billones de pesos?" fue la pregunta de Sergio Fajardo a Gustavo Petro por el dinero para sus propuestas que generó un largo intercambio entre los presentes en el debate EL TIEMPO-Semana.



"Con mi equipo de trabajo hicimos unas cuentas. Seis programas de Gustavo Petro me dan una suma de 130 billones de pesos, lo que cuestan. Él propone una reforma tributaria para recoger 65 billones de pesos, le quedan faltando 65 billones de pesos para cumplir solamente con estas propuestas", afirmó el exgobernador de Antioquia.



La respuesta de Petro sobre su propuesta pensional

"La propuesta de media pensión para 3 millones de viejos y viejas sabias vale 28 billones de pesos, [...] sale de la reforma pensional. No es nuevo gasto", señaló Gustavo Petro.



"¿Es la reforma pensional donde va a utilizar los recursos de los fondos privados para convertirlos en gasto social?", cuestionó Fajardo, a lo que Petro le respondió: "No, es la misma que usted acaba de proponer, que es el modelo de pilares".



"Si usted hace la reforma que propone, pero no en dos salarios mínimos, sino en cuatro como nivel de separación entre los fondos públicos y los privados, significa que, hasta cuatro salarios mínimos, todos los cotizantes van a Colpensiones. Es la misma propuesta suya, solo que con cuatro", le aseguró el aspirante presidencial del Pacto Histórico a su competidor de la Coalición Centro Esperanza.



Además, el exalcalde de Bogotá argumentó que esas cotizaciones en el fondo público, por ser de reparto simple, "pagarían los actuales pensionados".



"Los actuales pensionados los está pagando el presupuesto nacional", concluyó Petro, por lo que expresó que quiere "liberar 18 billones de pesos del presupuesto nacional" y que tiene similitudes con Sergio Fajardo en sus propuestas de reforma pensional.

Respuestas de Petro a Fajardo sobre los subsidios, la salud y el mínimo vital de agua

"500 mil pesos para madres cabezas de hogar con hijos de la primera infancia que son 1 millón, se les olvidó a sus asesores. Usted puso 34 billones, malas matemáticas. Da seis billones que tengo que conseguir. Acá lo hicieron mal ustedes". "Salud preventiva significa llevar equipos médicos al territorio al hogar, yo lo hice en Bogotá. Ustedes cuantificaron eso en 5 billones: esos recursos ya están. Es la parte que la ley establece para financiar el modelo preventivo de salud solo que va a las EPS y las EPS no hacen la prevención. Se trata de que el Estado lo haga, tal como usted propone [Fajardo]. No es un nuevo gasto". "Mínimo vital de agua, lo hice en Bogotá con las utilidades de la empresas de acueducto de Bogotá para cerca de 800 mil familias estrato 1 y 2. Este es el derecho al agua. Usted [Fajardo] lo estipula en 8 billones, le voy a aceptar la cifra". "Sus asesores [de la campaña de Fajardo] metieron unas cosas que yo no he dicho, pero no metieron el gasto fundamental que me propongo hacer: que toda la juventud pueda acceder a un sistema de educación superior, incluido el sena, sin excepción". "¿Cuál es la reforma tributaria que estoy proponiendo? Una de 50 billones de pesos anuales".

Al respecto, Federico Gutiérrez, aspirante del Equipo por Colombia, opinó: "Si hay muchas cosas que hay que hacer, y las reformas se tienen que hacer de manera responsable".



Además, Gutiérrez manifestó que hay un programa en el que tiene coincidencias con Gustavo Petro, excepto en "la forma de cómo hacerlo". Con respecto a este tema, el exalcalde de Medellín expuso un ejemplo.



"Petro pone en riesgo cuando les dice a 18 millones de colombianos que tienen los ahorros en los fondos de pensión privado y donde dice que eso es un ahorro del Estado y que él se lo va a gastar. Yo le quiero decir a esos colombianos que conmigo esa 'platica' no va a estar en riesgo y lo vamos a respetar, porque no es un ahorro del Estado, sino que es uno individual", sentenció.

