Después de semanas de incertidumbre, en las que se especulaba sobre una posible alianza entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, este último confirmó este jueves en una rueda de prensa que no va a renunciar a su candidatura de cara a la primera vuelta.



"Seguimos hasta el final, hasta el 29 de mayo”, dijo el candidato de la coalición Centro Esperanza, a quien también le había hecho 'coqueteos' Ingrid Betancourt.



Eso sí, dijo que tanto el exalcalde de Bucaramanga como la candidata de Verde Oxigeno aún son bienvenidos a su campaña y que cualquier apoyo es recibido. “Todas las personas que quieran hacer parte de este proyecto son bienvenidas”, dijo.



A pesar de esto, el exgobernador de Antioquia reconoció que sí estuvo evaluando alianzas con distintos sectores y que no han sido días fáciles para su campaña.



“Los días difíciles por los que pasa nuestra campaña merecen reflexiones profundas sin dejar a un lado la preocupación de esta Colombia que queremos y por la que tanto hemos trabajado. Mi decisión es clara y contundente, seguimos hasta el final”, dijo.



De este modo, el candidato seguirá hasta primera vuelta, continuando con la campaña que ha denominado como 'La Remontada' y esperando que su candidatura siga tomando fuerza.



Estamos aquí por convicción, no por cálculos. Con su voto podemos cambiar el “no se puede” por una política decente. #ColombiaCambiará pic.twitter.com/e6XwDQadqA — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 3, 2022

También dijo que los demás miembros de la coalición Centro Esperanza continuarán con la campaña que vienen realizando con el fin de seguir sumando apoyos en este mes restante de contienda electoral.



“Todos vamos a estar en acción en todo el territorio colombiano, yo creo que van a recibir de muy buena manera lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, siempre estaremos en las calles, estaremos hablando de educación”, aseguró Fajardo, quien agradeció la confianza de aquellas personas que "votan por mí por convicción".



Por otro lado, reconociendo los resultados de las más recientes encuestas de opinión, en las que aparece de cuarta por debajo del ingeniero Hernández, dijo que el problema pudo haber sido falta en la claridad del mensaje.

“Seguramente muchos colombianos saben hoy qué es lo que no somos, lo que no representamos, pero no tienen claro lo que efectivamente somos y haremos por esta Colombia que hoy sufre”, aseguró.



Y sobre Rodolfo Hernández dijo que aunque tienen una buena relación y puntos de vista en común, como el de la lucha de la corrupción, cada uno seguirá por su camino.



“La propuesta que nosotros tenemos es única, está elaborada con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, lo que hemos hecho, lo que hemos demostrado alrededor del mundo de la educación y el conocimiento”, dijo .



