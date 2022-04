La propuesta de Gustavo Petro (Pacto Histórico) sobre un "perdón social" ha generado una lluvia de críticas, a las cuales no ha sido ajena la Coalición Centro Esperanza, incluido su candidato presidencial Sergio Fajardo.



"El pacto de La Picota es un regalo disfrazado bajo el nombre de 'perdón social' que le ofrece Petro a los corruptos de nuestro país (...) Petro le debe una explicación clara y de cara a la nación por lo que está haciendo", dijo Fajardo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El aspirante por el Pacto Histórico replicó un trino con un titular en el que se destacaba que Petro había defendido al exalcalde de Medellín en noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía General estaba investigando a Fajardo por presunto peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Sobre esto, Fajardo recordó dos momentos en los que Petro se había mostrado como uno de sus mayores contradictores.



"Muy selectiva tu memoria, Gustavo. Muchas veces no solo no me has apoyado, sino que has liderado los ataques, aún ante mis explicaciones claras. Las tuyas, en cambio, siguen sin ser satisfactorias: existen aún preguntas sin respuesta. Y no, la corrupción no admite perdón social", señaló Fajardo.

Precisamente, un punto en el que ha sido enfático Fajardo es en las explicaciones que, según él, deben ser dadas por Petro por la visita que hizo su hermano, Luis Fernando al condenado por corrupción Iván Moreno y a otros detenidos en el centro carcelario La Picota.



El exalcalde de Medellín hizo hincapié en que el líder del Pacto Histórico debe responder interrogantes como: "¿Cuál es la relación de su campaña con el INPEC y sus sindicatos?". Esto, después de que EL TIEMPO revelara que presuntamente detrás de la visita de Luis Fernando estuvo un dirigente de uno de los sindicatos más activos del INPEC.



Sin embargo, Petro ha explicado que su hermano visitó a Moreno por un trabajo que adelanta con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Además, aseguró que Luis Fernando no hace parte de su campaña presidencial.

Crítica desde la Centro Esperanza

El rifirrafe entre Sergio Fajardo y el aspirante del Pacto Histórico no ha quedado en las recriminaciones. También se han sumado los exprecandidatos presidenciales Juan Manuel Galán y Jorge Robledo, que tras los resultados de la consulta interpartidista han demostrado su apoyo a la candidatura Fajardo y han criticado el denominado "perdón social".



Galán aseguró que la propuesta de Gustavo Petro "es impunidad para grandes casos de corrupción".



"El perdón no puede ser un acuerdo de impunidad, el perdón es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", agregó.



Asimismo, Robledo alegó sobre el "cambio de discurso" que ha tenido Petro y los miembros del Pacto que han argumentado que se estaría fraguando un entrampamiento contra la aspiración del líder de izquierda.



"Antes de guardar el “perdón social” y cambiarlo por la conspiración,

@petrogustavo se ufanaba de haberle propuesto a Uribe una amnistía general y así justificar la reunión de su hermano en La Picota. Y creo que se equivoca en la fecha porque debió ser en agosto de 2021".

Antes de guardar el “perdón social” y cambiarlo por la conspiración, @petrogustavo se ufanaba de haberle propuesto a Uribe una amnistía general y así justificar la reunión de su hermano en La Picota.

POLÍTICA

