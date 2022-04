Pese al agite y las tensiones de la campaña presidencial, los candidatos a la Presidencia se tomaron un momento para reflexionar y responder las preguntas de EL TIEMPO sobre diferentes aspectos alrededor de la religión y las celebraciones de estos días.



Los aspirantes presidenciales también hablaron de lo que representa para ellos el cielo y el infierno y de cómo interpretan la Semana Mayor, que tendrá sus celebraciones principales este jueves y viernes santos en diferentes parte del país.



Algunos de los candidatos en competencia se tomarán estos días para recargar energías y comenzar las seis semanas que restan hasta la primera vuelta presidencial –el 29 de mayo– y otros aprovecharán para estar en familia y pasar con ellos los días santos. Este diario consultó a todos los candidatos y el único que no respondió fue el del Movimiento Colombia Piensa en Grande, Luis Pérez Gutiérrez.



Preguntas:

1. ¿Usted cree en Dios?

2. ¿Cuál es su religión?

3. ¿Cree que su religión o sus creencias determinarán las decisiones que tome como presidente?

4. Para usted, ¿qué representa la Semana Santa?

5. Defina qué es para usted el cielo y el infierno

Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia

Federico Gutiérrez, candidato de Equipo por Colombia. Foto: Campaña Fico Gutiérrez

1.Sí.

2.Soy católico.

3. Son los valores asociados a esas creencias los que guían mi vida como persona y los que guiarán mis decisiones.

4.Es una fecha de reflexión y agradecimiento. Este año es también un alto en un camino muy ajetreado.

5.El cielo para mí es abrazar a Margarita, Emilio y Pedro. Y el infierno, creo que es la violencia que se vive en nuestro país. Es que muchas familias tengan una sola comida al día y que en todas las regiones veamos unos niveles de pobreza muy altos.

Gustavo Petro, Pacto Histórico

Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo/ CEET

1. Sí.

2.La católica, en la corriente de la teología de la liberación.

3. La religión influye en mi opción preferencial por los pobres y en la reconciliación, a partir de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

4. La pasión y el sacrificio, pero, después, la resurrección. La historia del pueblo colombiano se asemeja a la de la Semana Santa.

5. Creo que el infierno son las energías oscuras devueltas al ser humano que las genera. Y el cielo es el viaje eterno en la luz.

Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción

Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Foto: @ingrodolfohernandez

1.Sí

2.Católica

3.Puedo apoyarme, porque Dios es un estadio del alma

4.Es un sitio de recordación de un personaje que vivió hace 2022 años y mire el impacto que generó sobre la humanidad: después de 2022 años sigue vigente la memoria de ese personaje Jesús, que dejó un legado que tiene más de 3.000 millones de fieles en el planeta tierra.

5.Eso son las acciones que usted haga en la tierra se las cobran y la vida se le vuelve un infierno, y el cielo es la tranquilidad del deber cumplido.

Sergio Fajardo, Coalición Centro Esperanza

Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

1. A estas alturas tengo mi espiritualidad particular, mi forma de sentirme parte del universo. Eso me hace espiritual, con valores católicos.

2. No tengo ninguna religión en el sentido formal.

3. No. Estamos en un Estado laico. Creo en el respeto a las personas.

4. Es un recuerdo extraordinario. Para nosotros era muy importante en la casa.

5. Pienso en felicidad, en vivir en paz y en tranquilidad. Eso lo asocio con el cielo. Y el infierno es ese mundo de la amargura, del dolor, de la tristeza.

Ingrid Betancourt, Partido Verde Oxígeno

Ingrid Betancourt, candidata del Partido Verde Oxígeno. Foto: César Melgarejo/ CEET

1. Sí

2. Yo nací católica, pero soy de Dios. Eso significa que no tengo barreras ni guetos. Para mí, donde está Dios, independiente de las denominaciones, me encuentro y tengo sintonías.

3. Todas mis decisiones, de vida y personales y sobre todo políticas, están fundamentadas en las enseñanzas de Cristo.

4. Es un momento de reflexión, pero también de entender la liberación de Cristo y su misericordia.

5. El cielo es la posibilidad de cambiar el mundo. Y el infierno es cuando nos cerramos a la luz.

Enrique Gómez Martínez, Movimiento de Salvación Nacional

Enrique Gómez Martínez, candidato del Movimiento de Salvación Nacional. Foto: Prensa Enrique Gómez Martínez

1. Sí

2. Soy practicante de la religión católica apostólica.

3. La ética del gobernante es un sistema de valores diferente al de la religión, pero la ética cristiana, desarrolla muchos valores que permiten la búsqueda del bien común desde lo público.

4. Se simboliza el gran triunfo de Jesús y después su pasión, muerte y resurrección, que es la gran promesa de la vida eterna bajo la que vivimos.

5. El cielo es estar cerca a Dios y el infierno es separarse de los postulados de la fe.

John Milton Rodríguez, Colombia Justa Libres

John Milton Rodríguez, candidato de Colombia Justa Libres. Foto: Campaña John Milton Rodríguez

1. Sí, creo en Dios.

2. Pertenezco a la comunidad cristiana.

3. Los principios sobre verdad y justicia son una norma en mi vida, sobre la cual tomo decisiones.

4. Es una oportunidad de recordar el profundo amor que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido.

5. El cielo es el lugar de reposo reservado para quienes han decidido, sin ser perfectos, amar a Jesús y seguir sus enseñanzas. El infierno es un lugar de tormento, reservado para aquellos que rechazaron la gracia de Dios.



