A partir de hoy comenzarán 19 días de intensa campaña presidencial, en los cuales los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta tendrán que trabajar para conquistar los votos que les hacen falta y quedarse con el poder.



Desde ayer mismo, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, comenzaron a trazar las estrategias para el tramo final de la campaña, dentro del cual los debates entre ambos serán uno de los elementos que podrían inclinar la balanza entre los ciudadanos.



Petro obtuvo 8’527.768 votos en la primera vuelta del domingo y Hernández alcanzó 5’953.209 sufragios, según datos de la Registraduría Nacional. Elevar esta cifra y conquistar los votos de los demás candidatos será la tarea principal.



Por los lados de Petro, quien en su discurso del domingo dijo que se necesitan un millón de votos más, no tuvo agenda pública ayer y se dedicó al análisis de los resultados y a enviar mensajes a sus seguidores basados, especialmente, en la importancia de la mujer en la sociedad. “¿Mujeres a la casa o mujeres al poder y la libertad? Usted decide”, manifestó el aspirante presidencial.



Para varios sectores, el mensaje pareció estar orientado a algunas declaraciones de su competidor, Rodolfo Hernández, sobre la participación de las mujeres en los cargos de poder. “Hemos ganado dos veces, el 13 y el 29, y vamos por la tercera victoria el 19. Paso de vencedores, amigos y amigas. Un pequeño esfuerzo más y cambiamos la historia”, fue el llamado de Petro sobre la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 19 de junio.



Hernández, por su parte, envió ayer un mensaje de unidad a sus seguidores y manifestó que el domingo “casi 6 millones votaron en contra de lo que nos divide, y a favor de lo que nos une: el deseo de que Colombia sea un país sin odios, sin ladrones, sin pobreza. Un país del que nadie se quiera ir”.



La parte final de su mensaje pareció hacer alusión a algunos ciudadanos que estarían pensando en irse del país en un eventual gobierno de su rival, Gustavo Petro. Y añadió que para tener un “mandato claro” era importante alcanzar los 12 millones de votos.



Rodolfo pasó el día en reuniones con sus asesores y al final de la tarde hizo una transmisión en la que abordó algunos aspectos de su campaña.



Sobre las posibles alianzas con otros candidatos, el exalcalde afirmó –en la única entrevista que dio tras los resultados del domingo– que tiene previsto reunirse esta semana con Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, y que también llamó a Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, para agradecerle el apoyo que le manifestó el domingo.

Rodolfo Hernández insiste en que no hará alianzas políticas

La posición de los partidos políticos será otro elemento que podría ser clave para la segunda vuelta.



En este sentido, la suscripción de acuerdos entre las colectividades y Rodolfo Hernández no parece sencilla, debido a la resistencia del ingeniero a unirse a otras fuerzas políticas, como lo ratificó ayer: “Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano”, manifestó Hernández.



No obstante, la vía del apoyo a su campaña parecería abrirse camino entre las organizaciones políticas. En otras palabras, el objetivo de algunos sectores no parece ser tomarse la foto con el candidato, pero sí respaldar sus propuestas, teniendo en cuenta las coincidencias que existen con ellas.

No coman cuento. Aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el Uribismo:

1.En mi gobierno voy a reactivar el campo, dejando atrás las políticas neoliberales y la violencia que nos dejaron en el atraso, acabaron la autosuficiencia alimentaria y obligaron a la gente a desplazarse — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 31, 2022

Sectores de partidos como el Centro Democrático, el Conservador y ‘la U’, que en la primera vuelta se la jugaron con Federico Gutiérrez, han mostrado que su propósito en común es evitar que Petro gane la Presidencia y, por ello, desde el mismo domingo comenzaron a manifestar su respaldo al ingeniero. “Rodolfo Hernández, solo con carácter, con decisión, convenció el corazón de un país que seguramente se volcará a votar por él”, le dijo ayer la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal a W Radio.



“La ideología de él (Rodolfo) es muy parecida a la de nosotros. Él es de derecha o centroderecha. Va a respetar la propiedad privada, las pensiones y la propiedad de la tierra, entre otros”, le dijo a EL TIEMPO el expresidente del Congreso y senador por ‘la U’ José David Name.



En este terreno, Petro no parece tener –en principio– demasiado margen de maniobra. La única colectividad que se sumaría a la campaña del Pacto Histórico sería Alianza Verde, en la que varios integrantes están desde hace tiempo en esa candidatura. Sin embargo, también hay quienes han mostrado coincidencias con Rodolfo Hernández, como lo demostró la adhesión de un grupo de congresistas la semana pasada.

Los apoyos partidistas será uno de los temas de discusión hoy, cuando los partidos se darán cita en el Congreso, aprovechando las sesiones ordinarias, y analizarán, cada uno por su lado, los resultados del domingo pasado y el camino que sigue en la campaña.



Entre tanto, las fuerzas que componían la Coalición Centro Esperanza, la cual avaló a Fajardo para la primera vuelta, le pusieron fin ayer a su proyecto político y manifestaron que cada una actuará de manera independiente para la votación del 19 de junio.



“La Coalición Centro Esperanza ha cumplido con los fines políticos para los que fue constituida, por lo que cada uno de sus sectores y movimientos decidirá sobre su futuro, dentro de las más cordiales relaciones entre nosotros”, expresaron ayer.



En esta convergencia estaban, además de Fajardo, el excongresista Juan Manuel Galán y el Nuevo Liberalismo, el senador Jorge Enrique Robledo y el Movimiento Dignidad, el exministro Luis Gilberto Murillo y el Partido Colombia Renaciente, el exsenador Juan Fernando Cristo, y el también exministro Alejandro Gaviria, entre otros.



Así las cosas, las casi tres semanas de campaña que restan serán clave para los candidatos y de sus acciones y decisiones dependerá cuál llegará a la Casa de Nariño.