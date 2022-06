En los últimos días los colombianos han estado a la expectativa del debate que ordenó el Tribunal Superior de Bogotá entre los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



El encuentro, de acuerdo con lo dictado por el Tribunal Superior de Bogotá, debía cumplirse en las siguientes 48 horas. Es decir, las 6 p. m. de este jueves fue la hora límite.



Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO.

Tras conocerse el fallo, el candidato del Pacto Histórico reaccionó: “Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello”. Por su parte, la primera respuesta de Rodolfo Hernández fue “pedir una aclaración de cuál es el contexto de lo que pide el tribunal”.



Sin embargo, en la mañana del jueves, el exalcalde de Bucaramanga expresó su deseo de asistir a la contienda, aunque su beneplácito no estaba exento de condiciones. “Propongo que el debate y todos los temas pertinentes se hagan en la ciudad de Bucaramanga”, manifestó.

Además, exigió que el diálogo contara con Vicky Dávila, Jessica de la Peña y Darcy Quinn como moderadoras. También propuso que, junto a Petro, se escogieran tres hombres más para cumplir la misma función de las periodistas mencionadas.



El santandereano, además, propuso 20 temas de debate. Ante estas peticiones se pronunció el exalcalde de Bogotá: “Acepto que se haga el debate que ordena la justicia. El debate debe ser sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran”.



Alfonso Prada,jefe de debate de Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República

Tras esto, Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, dio a conocer que le hizo una solicitud al Sistema de Medios Públicos designado para el encuentro. Y dijo que “no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate”.



Sin embargo, RTVC informó hacia el mediodía de ayer que no había recibido ninguna solicitud conjunta de los candidatos, requisito para que el encuentro se desarrollara.

Entrada la tarde, Rodolfo se pronunció sobre el asunto. “El otro candidato contestó la invitación que le hice mediante una carta publica afirmando: ‘Yo no pongo condición para ese debate. Ninguna. Pongo en manos del sistema de medios públicos RTVC todos los detalles del debate’ y remató diciendo: ‘Nos vemos en Bucaramanga, por supuesto’ ”.



Rodolfo señaló que por la anterior respuesta “deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor por el despacho, porque al aseverar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial”.



Hernández aseguró que Petro, “al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado que debería ser resuelto en estricto apego al fallo, demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma dispuesta por el despacho”.



Rodolfo señaló que entendió la afirmación “nos vemos en Bucaramanga” como una respuesta que “daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial”, que tenía término para este jueves 16 de junio, tres días antes de la elección presidencial.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial.. Foto: Campaña Rodolfo Hernández

“Esa afirmación de carácter indefinido, sin precisar fecha, hora, lugar ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate”, sostuvo Hernández.



Petro le contestó que “no se puede ser Presidente y ponerles trampas a los jueces”. Después concluyó que él acatará el fallo y su agrupación “defenderá la justicia”.



Al final, Rodolfo admitió que “no se pudo hacer el debate que impuso una parte de la sala civil del tribunal”.



