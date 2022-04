Siguen creciendo las versiones que señalan un posible acuerdo entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, quienes en las últimas encuestas de opinión aparecen en tercer y cuarto lugar, respectivamente.



Aunque el exalcalde de Bucaramanga ha asegurado en múltiples ocasiones que su “única alianza es con el pueblo colombiano”, fuentes cercanas a las campañas de ambos aspirantes señalan que Fajardo y Rodolfo se reunieron nuevamente para hablar de una posible unión de cara a la primera vuelta presidencial.



Además, EL TIEMPO conoció que en las últimas semanas han tenido una comunicación fluida, se han visto en varias ocasiones y conversan con frecuencia telefónicamente.



Por otro lado, La Silla Vacía señaló que, según fuentes de las campañas de ambos, en la última reunión que sostuvieron estudiaron cómo sería el mecanismo con el que se escogería a uno de los dos como presidenciable.



En esta conversación habrían participado el argentino Ángel Beccassino, estratega político del ingeniero, y los senadores electos Angélica Lozano y Jota Pe Hernández.



Ha trascendido que incluso Fajardo ya le pidió su opinión a los otros miembros de la coalición Centro Esperanza y uno de ellos le dijo al medio ya mencionado que “probablemente están pensando en una encuesta”. De ser así, harían el anuncio este viernes.



Aunque ninguno de los dos ha hablado de retirarse, lo que también se estaría estudiando es si Fajardo, quien ganó con más de 700 mil votos la consulta de la coalición Centro Esperanza el pasado 13 de marzo, puede retirarse de la contienda electoral. Ya que aunque no es una obligación que se presente como candidato el próximo 29 de mayo, si no lo hace no recibiría el dinero de la reposición de votos para pagar el costo de haber hecho la consulta.



Además de esto, el candidato de 'centro' está realizando una fuerte campaña de remontada, ha recibido importantes respaldos recientemente y, según ha dicho en varias ocasiones, se la está jugando toda para ganar la Presidencia.



A finales de marzo Rodolfo y Fajardo se reunieron en el apartamento de este último, en Bogotá, después de que la senadora Angélica Lozano invitara al ingeniero a "tomarse un café" con el exgobernador de Antioquia.



Tras esa reunión, Rodolfo descartó una posible alianza, asegurando que iba a irse por su propia cuenta hasta la primera vuelta y que con Fajardo solo había hablado sobre un tema que les preocupa a ambos: la corrupción.



En ese momento, el exalcalde de Medellín indicó que iba a seguir en conversaciones con el ingeniero.



POLÍTICA