Federico Gutiérrez, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, anunció hace unos días a Rodrigo Lara Sánchez como su fórmula vicepresidencial y quien lo acompañará en la campaña de cara a las elecciones presidenciales.



El neivano Rodrigo Lara Sánchez tenía 13 años en 1984, cuando las balas del narcotráfico asesinaron a su padre, el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.



Lara Sánchez –médico cirujano del tórax y profesor universitario– fue alcalde de la capital del Huila entre 2016 y 2019, por la Alianza Verde, el mismo periodo en el que Gutiérrez fue alcalde de Medellín, pero el año pasado saltó al Nuevo Liberalismo junto a su medio hermano, el senador Rodrigo Lara Bonilla.



El anuncio de que ambos exmandatarios hicieron llave para las presidenciales tomó por sorpresa a varios sectores, por la cercanía que Lara Sánchez tuvo durante la última década con el también candidato presidencial Sergio Fajardo.



Debate en vivo

Sobre la discusión alrededor del racismo que se ha dado en la campaña electoral, Lara Sánchez expresó que es un problema que se debe superar "para que tengamos un programa incluyente y construir una Colombia para todos. Yo creo que hay una deuda histórica", aseguró.



Con respecto al tema de seguridad, paz y negociación Lara fue enfático en que apoyó el Sí en el acuerdo de paz. "Puede que no haya sido lo mejor, puede que no sea perfecto pero creo que ya es el camino que ya iniciamos y vamos a seguir recorriendo. Yo estuve en la firma de los acuerdos de paz como alcalde, en el territorio, con un trabajo con aquellas personas que abandonaron la vía de las armas. Apoyándolos en la construcción de diferentes proyectos productivos", aseguró.



Y agregó: "La paz logró cambiarle la cara a muchos de estos sitios azotados por la violencia. Aquellos que utilizan el poder de las armas para intimidar, tienen que tener el peso del Estado. No pueden seguir y esto se lo digo a las disidencias: escogieron el camino que no era".



