Federico Gutiérrez, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, anunció a Rodrigo Lara Sánchez como su fórmula vicepresidencial y quien lo acompañará en la campaña de cara a las elecciones presidenciales.



Fico abrió la expectativa este mismo sábado cuando subió a sus redes sociales un mensaje en el cual invitaba a sus seguidores a conocer el nombre de quien será su mano derecha.

Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

El neivano Rodrigo Lara Sánchez tenía 13 años en 1984, cuando las balas del narcotráfico asesinaron a su padre, el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.



Lara Sánchez –médico cirujano del tórax y profesor universitario– fue alcalde de la capital del Huila entre 2016 y 2019, por la Alianza Verde, el mismo periodo en el que Gutiérrez fue alcalde de Medellín, pero el año pasado saltó al Nuevo Liberalismo junto a su medio hermano, el senador Rodrigo Lara Bonilla.



El aspirante a vicepresidente, en 2019, hizo parte de los 28 mejores alcaldes de Colombia, según el premio a Mejores Gobernantes del País que otorga Colombia Líder, así como el premio a los Mejores Gobernantes en Seguridad Vial.



Este sábado, el galeno dio un nuevo salto político, al ser anunciado como la fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez.



En la tarde anunciaré al país el nombre de mi fórmula Vicepresidencial 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 26, 2022

El anuncio de que ambos exmandatarios hicieron llave para las presidenciales tomó por sorpresa a varios sectores, por la cercanía que Lara Sánchez tuvo durante la última década con el también candidato presidencial Sergio Fajardo.

De hecho, hace apenas un mes y medio, el neivano destacó sobre el profesor Fajardo: “Había sido reconocido como el mejor alcalde de Colombia. Luego fue el mejor gobernador del país. Nunca he visto un acto de corrupción en su vida política, y creo firmemente en su capacidad de gobernar”.



Ese vínculo está ligado a los inicios en la política de Rodrigo Lara Sánchez, quien en 2010, luego de 20 años trabajando como médico, se lanzó al Congreso, precisamente por la lista de independientes que lideró Sergio Fajardo. Aunque no fue elegido, Lara le siguió los pasos al profesor en su adhesión al entonces Partido Verde, y pasó a hacer coordinador de la campaña presidencial de Antanas Mockus en el Huila.



Al año siguiente, en 2011, se postuló como alcalde de Neiva, pero los votos no le alcanzaron. Logró llegar al cargo cuatro años después, y su gestión fue reconocida entre las mejores de los mandatarios locales.

Lara Sáncez, una carrera exitosa

En 2019, la encuestadora Cifras y Conceptos lo puso como el cuarto mejor alcalde del país, seguido de Federico Gutiérrez, quien ocupó el tercer lugar. Su insignia en la administración fue la transparencia, y llevó a Neiva a ser la primera ciudad de país en implementar el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II, lo que la convirtió en la segunda ciudad del país con mejores prácticas de contratación según la evaluación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Con 51 años, Rodrigo Lara Sánchez llega a la campaña de Fico Gutiérrez como un guiño al centro político y una apuesta a un dirigente regional en la apuesta de Gutiérrez, que representa a la Coalición Equipo por Colombia (del espectro de la centroderecha).



"Yo quiero presentarle a Colombia al próximo vicepresidente, Rodrigo Lara Sanchéz. Para mí es muy importante anunciar como mi fórmula vicepresidencial a una persona en la cual confío. Él es Rodrigo Lara Sánchez, es muy buen amigo (...). Un Colombiano común y corriente, como tantas historias de colombianos que a punta de trabajo y honestidad han sacado a sus familias adelante. Es una persona en quien confío plenamente, porque estamos tomando una decisión entendiendo la responsabilidad que tenemos con el país", dijo Fico sobre Lara Sánchez.



Y agregó: "Es un mensaje de la importancia que tienen las regiones. Representamos regiones diferentes y podemos trabajar juntos (...). Las regiones van a jugar un papel fundamental y ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Pensar diferente no nos puede hacer enemigos y es el mensaje que queremos dar acá".



Fico, tras el anuncio, seguirá adelantando contactos con diferentes dirigentes y partidos políticos para lograr unir las fuerzas que le respalden desde la primera vuelta presidencial.



