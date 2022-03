El médico Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene en la campaña y acerca del trabajo que piensa desarrollar.



(Le puede interesar: ¿Por qué Fico escogió a Rodrigo Lara como su fórmula vicepresidencial?)



¿Cómo lo convenció Federico Gutiérrez para que aceptara acompañarlo?

Desde que fuimos alcaldes generamos una amistad que se fundamenta en el respeto, pero en la que compartimos gran parte de la visión que tenemos hoy día y que le presentamos a Colombia. Una visión desde las regiones, incluyente, pluralista, no una visión de satanizar.

¿Qué responde a quienes dicen que usted no es reconocido ni tiene votos?

Que esto demuestra el talante de Fico y que no es un cálculo político. Yo obtuve la votación más alta en la historia de Neiva, que no se dio en la elección pasada. Fueron 74.000 votos. Pero muchos pensarán: ¿qué significan 74.000 votos?, ¿por qué no busca a alguien que tenga mayor representación, reconocimiento, votos y estructura política? Yo tengo que decir, y se lo digo a Colombia con humildad: yo no tengo un solo concejal, no tengo un edil, hace dos años que no participo en política.



Ya inscritos, ¿cómo será la campaña?

Recorriendo Colombia y llevando este mensaje de esperanza y de unión. Aquí están bienvenidos todos. Quiero decir todos los ciudadanos de bien. Eso sí, los corruptos y los violentos no tendrán espacio en esta campaña. Se trata de hablar de propuestas, no hablar del otro, no denigrar del otro, no llevar este mensaje de resentimiento, de odio, que muchos pretenden inculcar. Aquí tenemos que construir entre el empresario, el indígena, el médico, el obrero, las mujeres y entre todos los jóvenes esta Colombia que queremos, y este mensaje lo vamos a llevar por todo el país, porque vamos a hablar de propuestas, de lo que queremos hacer para los ciudadanos. Eso es lo que sigue: una campaña abierta, en la calle, alejada de cualquier estereotipo.



(También: Los temas claves de la cita de Fico Gutiérrez con César Gaviria)



¿Hay caciques o jefes políticos en la campaña de ustedes?

Aquí no hay caciques ni existen jefes políticos por encima de nosotros, y lo queremos dejar claro: aquí nuestra gente son nuestros líderes.



Si ustedes llegan a ganar la presidencia, ¿qué papel le gustaría desempeñar?

Ser el vicepresidente de la región es lo que hemos definido con Fico. Vamos a trabajar desde las regiones. Ese va a ser mi papel fundamental. Y en unos aspectos que quiero resaltar y que usted los ha dicho, entre ellos la educación y la salud.



Usted fue cercano también al candidato Sergio Fajardo. ¿Qué le hubiera respondido si le hubiera ofrecido ser su ‘vice’?

No le podría responder, porque creo que construí mucho con Sergio, lo apoyé, lo estimo, sé lo que es, la clase de persona que es, el gobernante que fue, pero esto no se dio y hablar de hipotéticos, pues no es lo que debería ser.



(Lea: Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo se reunieron en Bogotá)

Inscribieron sus candidaturas

El exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Federico Gutiérrez, y Rodrigo Lara Sánchez, su fórmula vicepresidencial, oficializaron ayer su aspiración a la Casa de Nariño ante la Registraduría Nacional. Lara Sánchez fue anunciado el sábado pasado como aspirante a la vicepresidencia por Gutiérrez.Con la inscripción de ambos, ya están definidos todos los candidatos para la primera vuelta presidencial del 29 de mayo. “He tomado la decisión que ustedes ven representada en Rodrigo. Toda Colombia se debería rodear de un gran ser humano como lo es él”, afirmó el exalcalde de Medellín durante el acto oficial sobre su acompañante en el tarjetón. En su discurso, Gutiérrez también expresó: “Somos optimistas pese a las dificultades para construir esa nueva Colombia, todos los sectores políticos son bienvenidos”.

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET

Siga leyendo

- Federico Gutiérrez dice 'no' a diálogos de paz con las disidencias de Farc

- Gustavo Petro sigue insistiendo en el apoyo del Partido Liberal