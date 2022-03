El aspirante presidencial Federico Gutiérrez al momento de anunciar el pasado sábado a Rodrigo Lara como su fórmula vicepresidencial lo describió como un buen amigo y dijo que es un colombiano común y corriente como tantas historias de colombianos que apunta de trabajo y honestidad han sacado a sus familias adelante.



Pero también destacó que es una persona en la que confío plenamente porque estamos tomando una decisión entendiendo la responsabilidad que tenemos como país.

Es que la decisión de Federico Gutiérrez en torno a su fórmula vicepresidencial sorprendió a muchos sectores políticos del país que no estaban concentrados en el exalcalde de Neiva.



Precisamente Fico había estado en los últimos días en la ciudad de Barranquilla dialogando con el clan Char y se había dicho que la elegida podría ser una mujer en representación de la Costa Caribe.



Pero en palabras de Gutiérrez, llevar a Lara como su compañero de carrera es una unión con la cual podrán derrotar "cualquier proyecto populista y autoritario que esté en el camino. Nosotros vamos a cuidar a Colombia".



Lo cierto es que la decisión de Fico también se centra en el hecho de que representa a las regiones, pues no en vano es exalcalde de la ciudad de Neiva.



"Esta es una apuesta por un país, por un país de oportunidades", dijo Lara.



Lo cierto es que con su decisión, el exalcalde de Medellín le apostó fundamentalmente a sumar decisiones que lo desmarquen del rótulo que le han querido imponer algunos de sus adversarios políticos al señalarlo como el candidato del continuismo.



Como primera medida hay que señalar que Lara no representa a ninguno de los extremos políticos. Es más, por el contrario ha sido muy cercano al candidato presidencial Sergio Fajardo y al exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.



En otras palabras, Lara puede encasillarse como una persona de centro, que ha sido un poco ajena a todo esa polarización que se ha vivido políticamente en el país.



Por supuesto que es un hecho que nadie puede poner en duda que Lara representa las regiones, pues viene del Huila.



Y es evidente que no se puede considerar como un cálculo electoral pues las pocas veces que Lara se ha hecho contar su votación ha sido mínima. Esto es, no es una alianza del tipo político electoral con alguien que tenga un gran caudal de votos.



En términos generales se podría decir que Federico Gutiérrez le puesto a Lara, un médico común y corriente, que ha tenido que luchar para salir adelante, hecho a pulso como millones de colombianos. Pero además es una víctima de la violencia en el país, en la medida que su padre fue asesinado por orden de Pablo Escobar en 1994.



¿Qué han dicho?

El exministro Juan Lozano, del Centro Democrático, calificó a Lara como un "gran colombiano, gran ser humano, gran médico, gran exalcalde, hecho a pulso. Su itinerario de vida representa luchas pacíficas, constructivas y democráticas, unión, fraternidad, optimismo, mérito y generosidad".



"Mensaje sencillo y potente ese de Fico y Rodrigo Lara juntos: dos colombianos que sin alharaca ni estridencias han trabajado bien por su gente, sin discusiones inútiles de izquierda y derecha, sin pretensiones mesiánicas, sin odios, con amor y compromiso por Colombia", señaló el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.



"Bienvenido Rodrigo Lara Sánchez a esta contienda electoral en la que batallaremos juntos por las libertades, la democracia, la vida, el bienestar, las oportunidades y los valores en los que cree la mayoría del pueblo colombiano", destacó el exprecandidato presidencial conservador David Barguil.



Claro que no todos salieron a apoyar la decisión del candidato de Equipo por Colombia. "Con respeto por Rodrigo Lara Sánchez, se equivocó totalmente al aceptar ser vicepresidente de Federico Gutiérrez. Además, contradijo la decisión de libertad de la Alianza Verde Federico no es un candidato alternativo", señaló Antonio Navarro, de alianza Verde.



Por su parte Juan Manuel Galán, exprecandidato del Nuevo Liberalismo, dijo que Fico "no representa el cambio, es el candidato de Uribe y Duque, por eso desearíamos que

rodrigo Lara, un ser humano de calidades profesionales excepcionales, estuviera con nosotros en el Nuevo Liberalismo acompañando la candidatura de Sergio Fajardo.



