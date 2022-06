No hubo pausa. Tras obtener el tiquete para la segunda vuelta, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández iniciaron una frenética carrera en la búsqueda de alianzas, adhesiones y acuerdos con los otros actores políticos que les permitan llegar más fuertes a la jornada definitiva de este 19 de junio.





Rodolfo Hernández cuenta desde la misma noche de la primera vuelta con el apoyo de Federico Gutiérrez, exaspirante del Equipo por Colombia y tercera votación más alta en la primera ronda, con poco más de 5 millones de votos.



“Nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen”, dijo Gutiérrez. Y el excandidato presidencial Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, también confirmó su voto por Hernández.



Otras figuras políticas como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe, senadores electos por el Centro Democrático, y liberales como el senador Mauricio Gómez Amín también anunciaron que sus votos serán por Hernández. “Colombia ha decidido optar por el cambio, con la esperanza de que sea responsable. Los ciudadanos saben que Petro no es el cambio que el país requiere. Representa un suicidio”, dijo Miguel Uribe.



Y este sábado se conoció el apoyo de Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, y el de Rodolfo Palomino, general en retiro y exdirector de la Policía.



Tras estos anuncios, Hernández dijo: “Yo gobernaré para los colombianos, no para estar pagándole favores a nadie”.



Y de hecho en la noche de este sábado, en una declaración a Noticias Caracol, puso fin a lo que había sido una de las noticias y expectativas políticas más grandes de la semana: su posible pacto con excandidato Sergio Fajardo, quien obtuvo la cuarta votación.



Tras reunirse con él esta semana y con el exgobernador Carlos Amaya, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y el senador Jorge Robledo, en busca de un acuerdo programático, Hernández dijo anoche: “Era una cortesía que quería hacer, pero eso ya terminó (…) Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como ganó nuestro programa, nosotros lo tenemos que hacer respetar, porque está respaldado por 6 millones de colombianos que votaron a favor del programa que presentamos”.



Petro, por su parte, ha venido sumando nombres como Luis Gilberto Murillo, exfórmula a la Vicepresidencia de Sergio Fajardo, y Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de los Andes y exprecandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza. Y Antanas Mockus, de la Alianza Verde.



“Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable”, dijo el exrector de los Andes. “Confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades”, argumentó por su parte Mockus. Además, Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, anunció que, a pesar de las diferencias con Petro, votará por él al considerar que es la mejor opción.

Gustavo Petro y el exacalde de Bogotá, Antanas Mockus. Foto: Cortesía campaña Pacto Histórico Luis Gilberto Murillo, exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, adhiere a la candidatura de Gustavo Petro. Foto: Prensa Gustavo Petro El senador electo Ariel Ávila durante el discurso de adhesión a la campaña de Petro. Foto: @ArielAnaliza

También se hicieron oficiales otras adhesiones como las del congresista Antonio Sanguino, la del senador electo Ariel Ávila, quien fue una figura visible en la campaña de Fajardo, y la de la periodista Mábel Lara.



De otro lado, el partido de ‘la U’ dio libertad de voto a sus militantes y congresistas, mientras se espera la decisión formal del Partido Liberal. Por su parte, el Nuevo Liberalismo, en cabeza del exsenador Juan Manuel Galán, se reunió con los dos candidatos e informó que mañana comunicará su decisión definitiva.



Al respecto, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, opina que las “alianzas serán sin duda determinantes en la segunda vuelta”. Otros analistas también subrayan que aún hay mucha gente sin tomar una decisión entre las dos opciones que tiene el país sobre la mesa, y que ese factor no solo no se puede subestimar, sino que podría ser más decisivo incluso que las alianzas, pactos y adhesiones que se sellen en estas dos semanas que faltan para ir de nuevo a las urnas.

