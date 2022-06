Luego de tres intensas semanas de campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, los candidatos Gustavo Petro —del Pacto Histórico— y Rodolfo Hernández —de la Liga de Gobernantes Anticorrupción— hicieron sus últimas movidas políticas y se preparan para la jornada definitiva de mañana. Tanto los candidatos como sus fórmulas vicepresidenciales y sus respectivos equipos de campaña han trabajado sin descanso en estos últimos días.



Por el lado del candidato del Pacto Histórico, este cerró la semana con un evento en donde reunió a diversas personalidades de sectores políticos, económicos, judiciales y culturales para avanzar en la construcción de un llamado “acuerdo nacional”. En caso de ganar la segunda vuelta se reunirá con ellos nuevamente el próximo martes para definir cómo se desarrollaría esta propuesta de diálogo nacional.



En el caso de Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, este ha basado su estrategia a través de redes sociales, en las que ha explicado algunas de sus propuestas para el país. Además, también ha sostenido reuniones con empresarios en Bucaramanga, los cuales han manifestado apoyo a su candidatura.



Después del cierre de los puestos de votación mañana, a partir de las 4 p. m., Hernández recibirá los resultados en ‘Casa Nariño’, su sede de trabajo en Bucaramanga. Por su parte, Gustavo Petro estará en el Movistar Arena en la capital del país.

‘El gran acuerdo nacional para unir el país’ de Gustavo Petro

Gustavo Petro reunido con algunos miembros de la propuesta de un Acuerdo Nacional. Foto: EL TIEMPO

El candidato presidencial por la coalición del Pacto Histórico, Gustavo Petro, ayer adelantó una mesa de trabajo en el hotel JW Marriott, en Bogotá.



Al encuentro asistieron Alejandro Gaviria, Mábel Lara, Maria José Pizarro, Yolanda Perea, Iván Cepeda, Cecilia López, Álvaro Leyva Durán, Guillermo Rivera, entre otros personajes.



Los invitados trabajaron en la construcción de ‘El gran acuerdo nacional para unir el país’, propuesto por el candidato hace algunas semanas y al que, en un principio, invitó a su rival, Rodolfo Hernández.



La idea es que en caso de que Petro gane la segunda vuelta, estas personas serían las encargadas de asesorarlo y desarrollar políticas en distintos campos como la economía, la salud, la justicia y la cultura.



El candidato resaltó que en el encuentro hubo personas de todas las corrientes políticas y sectores sociales.



“Aquí se reunió media Colombia. Es un acuerdo nacional el que ha comenzado a construirse a partir de estos meses y que terminará legitimado por la mayorías colombianas el domingo”, afirmó.



“Tenemos diferentes visiones del cambio social, pero tenemos coincidencias. La primera de ellas es el pluralismo. Escuchándonos todos podemos transformar nuestro país”, manifestó el exprecandidato presidencial Alejandro Gaviria.



Por último, el jefe de debate de la campaña de Petro, Alfonso Prada, destacó que cuatro expresidentes de la Corte Constitucional, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un expresidente del Consejo de Estado, un general de la República y algunos exministros también hacen parte de dicho acuerdo nacional. En caso de que Petro gane la segunda vuelta los convocaría el próximo martes.



La recepción de resultados de la campaña de Petro y Márquez se llevará a cabo en el Movistar Arena en Bogotá.

‘No gastaremos plata en espectáculos’: Rodolfo Hernández

Desde Bucaramanga, Santander, el candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, sostuvo reuniones con diferentes empresarios, en las que discutió sus propuestas para ganar la presidencia.



Tanto ayer como hoy su agenda de campaña ha sido privada y con algunas manifestaciones a través de sus redes sociales, en donde se ha concentrado. Por el momento no tiene previsto dar entrevistas a medios.



Mañana, el candidato por la Liga votará entre las 12 m y la 1 p. m. en las instalaciones del Colegio de Santander. Posteriormente esperará los resultados en compañía de su familia, de colaboradores de la campaña y del voluntariado en ‘Casa Nariño’, su sede de trabajo en la capital santandereana.



“Luego de conocer los resultados de la jornada electoral daré mis declaraciones desde mi casa, en compañía de mi familia. No gastaremos plata en espectáculos, siguiendo la austeridad que ha caracterizado a mi campaña y que hoy necesita es la misma que necesita el país”, afirmó el exalcalde de Bucaramanga.



El ingeniero Hernández se manifestó nuevamente sobre el episodio del fallido debate presidencial que ordenó realizar el Tribunal Superior de Bogotá y le dijo a su contrincante, Gustavo Petro: “En toda mi vida jamás les he puesto trampas a los jueces y menos los he inmolado. Cómo me alegra que haya recapacitado y reconozca que sin jueces solo habrá dictadura y violencia. No se confunda”.



Por otra parte, Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Hernández, visitó ayer la ciudad de Cartagena e hizo una gira de medios.



“Vamos a luchar por un país que nos permita educarnos, trabajar y progresar. Las mujeres tendremos importantes deberes una vez lleguen las oportunidades. No seremos inferiores”, aseguró la candidata a ‘vice’.

REDACCIÓN POLÍTICA