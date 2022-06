El Nuevo Liberalismo, el partido que ayudó a fundar el asesinado Luis Carlos Galán y que fue revivido mediante una sentencia de la Corte Constitucional en agosto del año pasado, tomó este lunes la determinación de apoyar la aspiración presidencial de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



El encargado de oficializar esa decisión fue Juan Manuel Galán, excandidato a la presidencia de la República e integrante de la extinta coalición Centro Esperanza.

A través de un comunicado señaló que “la razón de ser histórica” de su proyecto político es el combate contra la corrupción, el clientelismo y la defensa de las libertades democráticas institucionales.



Galán, director nacional del Nuevo Liberalismo, indicó que, tras consultar a sus bases, concluyó que “el partido cree que Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que, hay que reconocerlo, en la coalición Centro Esperanza no supimos interpretar. Ese centro no quiere el continuismo uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro”.



A pesar de su decisión de apoyar al exalcalde de Bucaramanga, el comunicado público del partido reconoce “la importancia de la propuesta de Gustavo Petro en el sentido de que sea cual sea el resultado, Colombia construya acuerdos nacionales para adelantar las transformaciones que exigen los ciudadanos”.



Finalmente, Juan Manuel Galán manifestó que llegaron a la decisión de respaldar a Hernández en la segunda vuelta, “sin ningún tipo de acuerdo burocrático o contraprestación de ninguna índole”.



Rodolfo, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, agradeció por la determinación tomada a su favor: “Gracias por su voto, Juan Manuel. ¡No le voy a fallar!”, dijo.



La reacción de Gustavo Petro no se hizo esperar: “De la coalición de la Esperanza el sector más retrogrado resultó ser el de Galán, los que votan en blanco deben ser respetados en su decisión, la mayoría tomó posición a favor de nosotros”, señaló el candidato.

El desgrane

El Nuevo Liberalismo, que se reestrenó para las parlamentarias del pasado 13 de marzo, únicamente sacó 329.000 votos en una lista cerrada para Senado.

En los últimos días, diversos sectores que hicieron parte de la Centro Esperanza comenzaron a deslizarse hacia las dos candidaturas que se disputan la segunda vuelta.



La periodista Mabel Lara, por ejemplo, quien encabezó la lista del Nuevo Liberalismo para el Senado, no esperó a la decisión del partido y hace días llegó a respaldar a Petro.



En la coalición hicieron intentos por mantener sus propuestas. El último se dio la semana pasada, cuando se reunieron Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo con el ingeniero Hernández, quien el fin de semana rechazó la alianza.



Para entonces, ya el exministro Alejandro Gaviria, quien fue uno de los precandidatos presidenciales de la coalición, había anunciado su apoyo a Petro. Sin embargo, una buena parte de su equipo señaló su respaldo al exalcalde de Bucaramanga.



Ahora bien, aunque Cristo no ha oficializado su decisión, Guillermo Rivera, prácticamente su mano derecha y exjefe de debate de Fajardo, también está en las toldas del Pacto Histórico, al igual que la exministra Griselda Restrepo.



En las huestes petristas también está Luis Gilberto Murillo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Fajardo, al igual que el representante John Arley Murillo, líder de Colombia Renaciente.



En lo que tiene que ver con Alianza Verde, para la primera vuelta presidencial dejó en libertad a sus militantes. Si bien algunos sectores y congresistas han salido para donde Petro, otros no han resuelto y algunos más buscan a Rodolfo.



Mientras tanto, Fajardo ayer fue claro en que no apoyará ni votará por Petro, pero no ha dicho qué hará.



Anoche, Dignidad, el partido que lidera el senador Jorge Robledo anunció que deja en libertad a sus militantes para votar “en conciencia”, teniendo presente los intereses de Colombia frente a los enormes desafíos y difíciles circunstancias que se están viviendo.

Y desde hace días los congresistas apoyados por Amaya están con Hernández.

