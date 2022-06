Por estos días el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, se encuentra en la ciudad de Miami (Estados Unidos) desarrollando una agenda con varios medios estadounidenses, reuniones con líderes empresariales y cívicos. Mientras tanto, en el debate nacional continúa orbitando el interrogante sobre la posibilidad de una alianza con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal.



Hernández ha asegurado que "acepto los votos, pero no negocio con nadie", esto con relación a la posibilidad de recibir adhesiones y eventuales respaldos políticos para la segunda vuelta. Para los comicios restan exactamente 10 días, pero aún no es claro que haya un acuerdo entre ambos políticos.

El Partido Liberal informó después de conocer los resultados de primera vuelta que inició consultas con sus bases y militantes para tomar una decisión sobre los apoyos que brindará el bloque político. Pero hasta el momento ha guardado reserva como colectividad. Lo mismo ha pasado con Gaviria, quien no se ha pronunciado.



Algunos miembros de los 'rojos' sí han expresado su posición con respecto a los dos candidatos que se disputan la jefatura de Estado. Por un lado, la mayor parte de los militantes del Partido Liberal estarían alineados para respaldar la aspiración de Hernández, pero otros se mantienen alejados a esa decisión.



El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, se adhirió a la campaña presidencial de Gustavo Petro, y además, aseguró que el expresidente Gaviria apoya la campaña del exalcalde de Bucaramanga.



"El Partido Liberal entró de manera oficial a la campaña del señor Rodolfo Hernández y reto aquí a ese candidato a que me contradiga y que bajo la gravedad de juramento, si es que es tan valiente, salga a decir que no ha tenido ningún contacto con el Partido Liberal", aseveró Losada.



Además, el congresista afirmó que el bloque político de los liberales "hizo su adhesión de facto y solapada a la candidatura" del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien hasta el momento no ha realizado ningún pronunciamiento sobre los señalamientos de Losada.



Por otro lado, el representa a la Cámara, Víctor Manuel Ortiz, desmintió las acusaciones de Losada, y dijo que "no se tomaron decisiones a puerta cerrada" y que la colectividad liberal tomó una decisión desde la primera vuelta.

