A través de un hilo en su cuenta oficial de Twitter, el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que cancela todas sus apariciones públicas hasta las elecciones de segunda vuelta, que tendrán lugar el próximo 19 de junio.



Según explicó, tomó esta decisión a raíz de la filtración de unos videos en los cuales el senador del Pacto Histórico Roy Barreras aparece organizando con personal de esa coalición distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a ‘atacar’ a distintos líderes del centro como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

"Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.



En otro tweet, el candidato dijo que tiene la certeza de que su vida está en riesgo. "Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal", señaló.



Por último, hizo un llamado "a la unión de todos los colombianos para defender la democracia".



Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

Las filtraciones

En total, son cuatro las grabaciones que se filtraron este jueves, en las cuales se ve a Roy Barreras, entre otros temas, hablando de las reuniones de miembros de Pacto Histórico con “extraditables en las cárceles” y que eso era una “bomba que se debía detonar de manera controlada”.



En otro video, Barreras habla de campañas de desprestigio contra el entonces rival Federico Gutiérrez, mientras que en otras filtración se escucha a Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, señalando las investigaciones en Estados Unidos contra Piedad Córdoba y por tanto la necesidad de apartarla para no afectar la campaña petrista.



El propio Gustavo Petro, candidato presidencial de esa coalición, rechazó las filtraciones a su campaña y aseguró que "los grabaron ilegalmente". "Creo que los chuzados eramos nosotros. Como ha sido en todo este siglo", dijo en Twitter.



Gran controversia desató este jueves la filtración de estos videos. Incluso entre las propias filas del Pacto Histórico hay fuertes diferencias por ello. El senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, publicó en su cuenta de Twitter que siente "vergüenza" por lo ocurrido.



Pero Barreras le dijo a Bolívar: "No hay nada de que avergonzarse". Y le escribió: "No caigas en la trampa. La campaña es víctima de chuzadas e infiltraciones ilegales. Es Watergate. Espían, graban y filtran las conversaciones privadas. Eso es delito. Nosotros conversamos. Ellos chuzan y delinquen".