El ingeniero y candidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció sobre las cifras de la última encuesta de Invamer. Hernández dijo que en caso de surgir una alianza con Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza, deberá ser este último quien adhiera a su campaña.



"Si lo doblo, cómo voy a retirarme. Lo dijo la ciudadanía. Yo lo duplico. Él es inteligente y me va a decir que se adhiere", le dijo a Caracol Radio.



Según las cifras de Invamer, el exalcalde de Bucaramanga y candidato independiente tiene actualmente 13.9 por ciento de intención de voto. En cambio, hay un fuerte descenso, según Invamer, en la carrera del aspirante de la Coalición Centro Esperanza. Fajardo venía de un 15 por ciento y actualmente tiene 6.5 por ciento.



"No puedo ceder y traicionar a mis electores cuando voy con el 14% y él con el 6. Si yo estuviera al contrario, estaría llamando a Fajardo y diciéndole que tiene mi apoyo, voy a hacer un comunicado donde invito a que los que me apoyen a mí, que vayan con usted. La gente es la que está diciendo que yo no llegué a la campaña de él, sino él", afirmó el Hernández.



Lo que por ahora está claro es que Rodolfo y Fajardo aparecen en la mayoría de encuestas de intención de voto en el tercero y cuarto lugar y por eso los dos quieren mantenerse en la puja por la Casa de Nariño, lo que no hace tan fácil la posible fusión.



Lo cierto es que si bien la conversación formal entre Fajardo y Rodolfo avanza, lo que ha trascendido es que incluso hay un equipo que está mirando el asunto y del cual, por ejemplo, se ha mencionado el nombre del exministro Juan Fernando Cristo.



En ese sentido, lo que se está evaluando es la posibilidad de que al inicio de mayo se pueda hacer el anuncio formal. Como Fajardo es candidato de una coalición, su retiro no sería tan sencillo, mientras que Hernández sí está avalado por firmas.





