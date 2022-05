Las últimas encuestas presidenciales han sorprendido con un nuevo panorama: mientras Gustavo Petro sigue liderando los sondeos, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández se acerca cada vez más a Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín.



Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada por Semana, Federico Gutiérrez tiene el 20,8 % y Rodolfo Hernández el 19,1%. Eso significa que hay un empate técnico entre los dos. El mes pasado, Hernández registraba un 9,6%.



En la encuesta de Invamer Federico Gutiérrez registra un 27,1 %, y Rodolfo Hernández se ubica tercero, con un 20,9 %. Este obtuvo siete puntos porcentuales más que el mes pasado, cuando registraba 13,9%.



¿Qué ha hecho Hernández diferente para escalar en las encuestas? Si bien hace unos meses la campaña del ingeniero había tenido poca visibilidad, pues no participar de las consultas interpartidistas lo alejó del debate público y la exposición de los medios de comunicación, en las últimas semanas Hernández comenzó a salir a la calle y específicamente, más allá de Bucaramanga, desde donde había hecho su campaña.



El ingeniero ha estado en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Neiva, San Vicente del Caguán en Caquetá, Acacias en el Meta o Guamo en el Tolima.



En las ciudades principales el ingeniero se ha encontrado con su grupo de voluntarios nombre 'Juventudes Rodolfistas' junto a los cuales ha inaugurado sus sedes de campaña, las 'Casas Rodolfistas' y quienes reciben al candidato en cada ciudad y hacen caravanas. Estos grupos de jóvenes se organizan principalmente a través de redes sociales y WhatsApp.



En los últimos días también se ha visto que el objetivo de la campaña es ganarle a Federico Gutiérrez en la primera vuelta y pasar a la segunda con Gustavo Petro. "El pueblo colombiano y yo somos los únicos que en segunda vuelta podemos ganarle a Petro", dijo Hernández a través de sus redes sociales

Tranquilo doctor Federico 😂😂 pic.twitter.com/cYSYGCOsSl — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 19, 2022

¿Cómo explicar el fenómeno de Rodolfo Hernández en la política colombiana? Si bien para Colombia la forma de hacer política del ingeniero es nueva, pero para la política reciente del mundo no lo ha sido.



"Él encarna la figura del 'outsider', el político no político que llega a la política más que porque tenga una carrera él percibe que Colombia necesita de su forma de trabajar para mejorar. Entonces esa condición de 'yo llegué aquí porque vi todo tan mal que siento que debo hacer algo' genera en los colombianos pocas prevenciones", expresa Alicia Peñaranda, analista en comunicación política.



Para entender esto también es necesario saber que Hernández es ingeniero civil y su empresa llamada Constructora HG (Hernández Gómez y Compañía) fue fundada en 1972. En entrevista con BOCAS, el postulante a jefe de Estado confirmó que su fortuna es de alrededor de 100 millones de dólares.



"Él maneja las técnicas de la propagando política que las conocemos desde la segunda guerra mundial. Entonces es un lenguaje que significa, es un discurso repetitivo, que crea un problema público que en este caso es la corrupción. Cumple con las características de la buena propaganda y ocupa un espacio que no ocupa nadie más llegándole al indeciso, al indiferente", asegura la analista Peñaranda



El analista y estratega político Guillermo Henao explica que el ingeniero Hernández comenzó a configurar una realidad electoral en Colombia como hace 5 años lo fue Donald Trump en Estado Unidos.



"Explicar esto desde la ciencia política no es sencillo, más aún entendiendo que este tipo de personajes rompen los arquetipos comunes del 'deber ser' y replican lógicas bufonescas donde la impresión y el impacto de la persuasión vía comunicación política y su técnica el marketing político son más importantes que las visiones de desarrollo, las propuestas o simplemente el debate", opina el analista.



Uno de los puntos fuertes del exalcalde de Bucaramanga, según el analista, es su lenguaje desparpajado y coloquial, el cual permite una fuerte conexión con el electorado: "ha tenido una serie de actuaciones que tocan al ciudadano y que lo acercan más a los votantes cansados del mismo modelo y los mismos actores. A la par sus palabras cargadas de expresiones coloquiales, de comunicación simple, de repetición constante y a veces hasta inconexa, ha logrado tejer un hilo emocional más fuerte que otros candidatos", afirma Henao.



