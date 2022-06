Rodolfo Hernández, quien quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales tras haber obtenido más de 10 millones y medio de votos, indicó este lunes que aún no ha definido si será o no senador de la República.



"Vamos a esperar primero a que sea notificado por parte de las autoridades electorales para tomar esa decisión", indicó el ingeniero en un corto video.



Sobre el tema, Angel Beccassino, uno de los principales asesores de Hernández, había asegurado que el ingeniero sería senador.



"Rodolfo va a asumir el Senado y luego tomará las decisiones que él decida. Se va a posesionar", aseguró el asesor, quien este lunes cambió de opinión y dijo que ya no estaba seguro de ver al exalcalde de Bucaramanga en el Congreso.



A su vez, tras su derrota frente a Gustavo Petro, Beccassino indicó que el ingeniero no se declararía en oposición, lo que podría indicar que se declararía independiente si decide aceptar la curul que le corresponde.



Esto teniendo en cuenta que el Estatuto de la Oposición permite que la persona que ocupe el segundo lugar en la elección presidencial tendrá derecho a una curul en el Senado. Por ejemplo, cuando Petro perdió las elecciones en 2018 contra Iván Duque obtuvo un lugar en el Congreso.



