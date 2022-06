El candidato presidencial Rodolfo Hernández este miércoles volvió a pedir "respeto por su hija", Juliana Hernández Oliveros, quien desapareció en el año 2004 y se ha vuelto un tema recurrente en medio de la campaña presidencial. El tema ha sido usado por sus detractores.

"Hoy, la manipulación infame basada en chismes y rumores frente a la desaparición de mi hija ha llegado a un punto sin precedentes", dijo Hernández por medio de un comunicado público.



El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción ha explicado en ocasiones anteriores que su la cédula de ciudadanía de su hija continua activa y tiene propiedades a su nombre, porque no ha sido declarada como fallecida por ninguna autoridad judicial.



“En ese sentido, mientras la autoridad judicial no lo declare, el estado civil de mi hija no va a cambiar, razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre”, precisó Hernández días atrás.



En las últimas semanas, el tema de la desaparición de su hija ha sido utilizado por algunos detractores de su aspiración presidencial.



El asunto cobró fuerza después de que se divulgara supuesta información que aseguraba que Hernández Oliveros (hijastra de Rodolfo Hernández), continua viva. Esas afirmaciones han sido desmentidas contundentemente por el candidato presidencial y su esposa Socorro Oliveros.



“Durante esta campaña, la reactivización a mí, a mí esposa y a mis hijos ha sido constante. Ahora, la paranoia de un periodista obsesionado con destruirme abre una vez más esta herida que nunca ha logrado sanar. (...) Espero esta sea la última vez que deba pronunciarme frente a este tema”, agregó el candidato presidencial.

Les pido que respeten mi dolor, les pido que respeten la memoria de mi hija. Espero esta sea la última vez que deba pronunciarme frente a este tema. pic.twitter.com/DRmaWNeSpS — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 15, 2022

Hernández ha reiterado que el cuerpo de su hija Juliana nunca ha sido entregado por el grupo armado que la habría secuestrado, pues no volvieron a entregar pruebas de supervivencia.



Por su parte, la esposa del exalcalde de Bucaramanga, anunció que este miércoles (15 de junio) a través de un comunicado que iniciarán del proceso para que un juez declare la muerte oficial de Juliana Hernández Oliveros.



“Mañana la campaña sucia buscará nuevamente hacer eco en la gente de bien. Su oscuridad jamás podrá contra la luz de la verdad”, dijo Oliveros, quien ha expresado rechazo por el manejo "irrespetuoso" que se le ha dado a la desaparición de su hija.

Mañana la campaña sucia buscará nuevamente hacer eco en la gente de bien. Su oscuridad jamás podrá contra la luz de la verdad. @ingrodolfohdez @CastilloMarelen @RHpresidente pic.twitter.com/Buk48DpKem — Socorro Oliveros (@socorrooliver_3) June 15, 2022

