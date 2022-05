El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, volverá a participar de los debates presidenciales en esta segunda vuelta. Así lo confirmó su estratega de campaña, Ángel Becassino.



"En este momento lo que viene por delante es un cruce de ideas y sí vamos a participar”, dijo en Caracol Radio.



Becassino explicó que la razón por la que decidió no asistir a lo encuentros en primera vuelta era porque: “Hubo momentos en los cuales no queríamos ser parte de una confrontación de esquina de barrio como se convirtieron los debates. Yo lo sugerí y Rodolfo estuvo de acuerdo en que no quería ser parte de eso", explicó.



Ángel Becassino es un reconocido consultor político argentino fue convencido por el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de llevar la estrategia política de su campaña.



El argentino ha trabajado con varias campañas de izquierda en Colombia, entre ellas están la de la Unión Patriótica, el Polo Democrático, y con políticos como Piedad Córdoba, Lucho Garzón hasta Juan Manuel Santos y Gustavo Petro han sido asesorados por él.



