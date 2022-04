Cúcuta recibió al ingeniero y candidato presidencial Rodolfo Hernández, y lo siguieron en caravana de carros y motos, desde el aeropuerto Camilo Daza hasta el Hotel Casino Internacional.



Hernández dijo en su discurso: "Federico no es Federico, es Uribe. Federico no es Federico, es César Gaviria Trujillo. Federico no es Federico, es David Barguil. Federico no es Federico, es Alex Char. Federico no es Federico, es Andrés Pastrana".

Desde las 6:30 de la mañana estuvo en la plaza de mercado Nueva Sexta. A las 8 de la mañana se dirigió al Hotel Casablanca, donde conversó con cerca de 200 personas que apoyan su candidatura, entre los que se encontraban empresarios de Cúcuta y su área metropolitana, líderes gremiales y empresarios de Pamplona, Chitagá, Puerto Santander, entre otros, a quienes les expuso su plan de gobierno y contó, a grosso modo, cómo fue su gestión como alcalde de Bucaramanga.



Después de este conversatorio, realizó una caminata por el centro de la ciudad, acompañado de sus seguidores y de su esquema de seguridad.



En el gran salón del Hotel Casino Internacional lo esperaban jóvenes rodolfistas para escucharlo y manifestarle su apoyo. Allí el candidato tocó temas de educación, desarrollo, agro, economía e infraestructura, y ratificó su compromiso con acabar la corrupción.

Voy recorriendo el país con mi mapita 🗺 de Colombia impreso, explicando porqué tenemos el mejor lote de Suramérica y preguntando: por qué somos pobres si somos tan ricos? 🤔

Pd: Gracias a los empresarios de Cúcuta por apoyarme ¡No les voy a fallar! 🫶🏻🤩#RodolfoHernandez pic.twitter.com/fTDy8PA54I — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) April 28, 2022

El Ingeniero Rodolfo Hernández le afirmó a los cucuteños “al minuto de

convertirme en el Presidente de Colombia, abriré la frontera con Venezuela”.



En horas de la tarde el candidato trabajó en la capital nortesantandereana, dio una rueda de prensa, tuvo una reunión con rodolfistas, hizo una caminata en la zona donde está ubicado el Centro Comercial Ventura y finalizó con una caravana rodolfista, organizada por el voluntariado.



"Mientras Sergio Fajardo le coqueteaba a El Ingeniero, Rodolfo le hablaba a

sus simpatizantes del país y del plan de gobierno que ejecutará si llega a la

Casa de Nariño", dice un comunicado de la campaña del candidato.



