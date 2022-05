Una multitud recibió al candidato presidencial Rodolfo Hernández en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. El ingeniero viajó desde Bucaramanga hasta Neiva y después de visitar la Plaza Pasaje Camacho se reunió con más de mil “rodolfistas” que asistieron al Centro de convenciones José Eustasio Rivera.



(Puede leer: Nueva encuesta: Petro, 35,8%; Fico, 20,8%; Hernández, 19,1%, y Fajardo, 4%)

El candidato presidencial ratificó su compromiso con el crecimiento del campo colombiano, la generación de empleo, el mejoramiento del sector educativo, de la salud y el mejoramiento de la infraestructura. Además, dijo ser el candidato capaz de acabar con la división política que hay en el país y la corrupción.



En las últimas horas se conoció una nueva encuesta del CNC para la revista Semana la cual revela que Federico Gutiérrez tiene el 20,8 %, pero Rodolfo Hernández está con 19,1%. Eso significa que hay un empate técnico entre los dos y evidencia un crecimiento notable del exalcalde de Bucaramanga.

Tranquilo doctor Federico 😂😂 pic.twitter.com/cYSYGCOsSl — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 19, 2022

Por otro lado, la campaña del exalcalde de Bucaramanga anunció que Hernández no realizará eventos públicos para el cierre de su campaña este fin de semana.



"La campaña presidencial de Rodolfo Hernández se ha caracterizado por ser

austera. No ha gastado dinero en la organización y logística de los eventos en los

que ha sido protagonista en las diferentes ciudades del país, los cuales han sido

organizados por el voluntariado “rodolfista”, y tampoco ha invertido dinero en

anuncios en redes sociales, desde donde se ha impulsado su campaña", afirmó a través de un comunicado la campaña.



"Su cierre de campaña no será la excepción, debido a que el candidato ha afirmado que, desde su campaña, no se organizará ni patrocinará económicamente ningún evento, sin embargo, esto no será un impedimento, pues se rumora que el voluntariado 'rodolfista' planea caravanas a lo largo y ancho de Colombia", dicen.



El 29 de mayo Hernández saldrá a votar muy temprano y recibirá los resultados de la votación en familia en Bucaramanga.



