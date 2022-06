El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga) Rodolfo Hernández pidió perdón luego de un comentario que hizo sobre la Virgen María durante una conversación con ‘Radio Nacional de Colombia’ que tuvo lugar el pasado 7 de abril.



“Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso”, dijo el candidato a la Casa de Nariño cuando le realizaron una pregunta sobre las alianzas que recibiría después de la segunda vuelta.



Las palabras han generado tanta molestia que los creyentes consideraron el acto como 'blasfemia' y las autoridades eclesiásticas han reprochado las declaraciones en las redes sociales.



Como ser humano reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quiénes he herido por usar palabras como no se debe 🙏🏻🇨🇴#RodolfoHernandez pic.twitter.com/4YKZ7RT90V — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 14, 2022

"Quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando dije que yo invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio. Pero me sacaron de contexto. Los competidores todo me lo critican, yo no quise decir seso", aseguró Hernández a través de un video.



"Lo que quise decir era que invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad. Yo sé que ofendí a muchas personas, no fue mi intención. Yo soy un hombre católico, no seguramente practicante con la misma intensidad de otras personas a quien respeto en su culto", expresó el candidato.



Por último, dijo que aceptaba en su corazón y conciencia que se equivocó: "mil perdones", afirmó.



