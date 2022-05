El candidato presidencial Rodolfo Hernández informó que no participará en los debates entre aspirantes a la Casa de Nariño en esta recta final de las elecciones.



El ingeniero manifestó, a través de Twitter, que “la agresividad de las otras campañas al ver cómo cada día son más los colombianos que me apoyan, me ha hecho pensar sobre qué hace que se desesperen y actúen así. La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida, que salga de la pobreza, pueda estudiar, tenga respuestas en salud, pueda hacer empresa, tenga microcréditos de bajo costo para no depender del gota a gota”.



El exalcalde de Bucaramanga, quien a última hora decidió no asistir al debate definitivo de EL TIEMPO y Semana, dijo que muchas de las propuestas han sido explicadas en entrevistas, mensajes de campaña y otros espacios de debate a los cuales ya asistió.



“Por todo eso he tomado la decisión de no asistir al debate de este jueves 26, como un llamado a los otros candidatos a no contribuir a ese espectáculo de egos y ataques como fue el del debate del lunes pasado”, dijo Hernández.



Aunque el candidato no participó en el debate -organizado por EL TIEMPO- sí estuvo envuelto en una polémica con Gustavo Petro, quien señaló a Germán Calle, cercano a la campaña de Hernández, de ser quien le dijo la versión de que las elecciones de este 29 de mayo serían suspendidas.



Según dijo Gustavo Petro, "un señor (Germán) Calle", asesor de Rodolfo Hernández, fue quien llamó a su campaña para alertar de la tesis del aplazamiento de las elecciones y que por eso denunció él dicha posibilidad.



En un comunicado, Hernández respondió que la afirmación del candidato del Pacto Histórico no era cierta y “por tanto es absolutamente falso que alguien de mi campaña, autorizado por mí o instruido por mí, haya podido propalar semejante infundio”.



