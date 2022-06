El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien obtuvo 10.580.399 votos en las elecciones presidenciales del 19 de junio, reiteró en un comunicado que acepta los resultados y que no está de acuerdo con que se haga reclamo alguno sobre estos.



"Como lo manifesté en el momento en el que reconocí el triunfo del doctor Gustavo Petro, generar alguna duda sobre ese resultado, ni contradecir lo que ha manifestado la Registraduría Nacional", indicó en un comunicado.



Y añadió: "insisto en que, si están circulando poderes acompañados de mi firma, estos solo tenían validez para el proceso del escrutinio, y no tendrán validez alguna y se revocan desde el momento en que hago oficial este comunicado".



Desde fuentes de la organización electoral se ha venido hablando que este jueves 23 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, entregarían la credencial a Gustavo Petro como presidente de la república (electo) y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.



No obstante, debido a que aún tienen que finalizar con el escrutinio, aún no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades electorales.



