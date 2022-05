El candidato presidencial Rodolfo Herández volvió a dirigirse ayer a los colombianos por redes sociales, tal y como lo ha hecho últimamente.



En la tarde de este lunes convocó a Facebook Live a fin de referirse a algunos temas de coyuntura política.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial.

El exalcalde de Bucaramanga volvió a insistir en que el principal cáncer que tiene Colombia es que los políticos se están robando al país y fue persistente en señalar que su compromiso es con la Nación y no con “politiqueros” o con “políticos que ahora se quieran volver a reencauchar a través de nuestro esfuerzo”.



Destacó que para poder acabar con los que están afectando al país es necesario que el 19 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, lo apoyen con su voto 12 millones de colombianos “para poder tener realmente un mandato claro, cómo debe ser”, tras lo cual señaló que él es capaz de hacer ese cambio profundo en el país.

Sobre los sectores que lo tildan de uribista, dijo que “siempre hay bodegas que tiene Gustavo Petro desprestigiando y atacando” y eso viene desde hace rato. Por eso advirtió que en estos 19 días que faltan para la segunda vuelta el ataque se va a intensificar y unos van a decir que es uribista y otros que es petrista y otros que es neutro y que tiene procesos penales.



Y precisamente sobre esto último señaló que los construyeron los politiqueros cuando estuvo en la alcaldía en Bucaramanga.

“Mi única alianza es con el pueblo colombiano, poderle generar felicidad a esa masa tan grande de colombianos que la están pasando mal”, afirmó.



A propósito del empleo, Rodolfo les envió un mensaje de tranquilidad a los funcionarios públicos que sean “buenos” y que “agreguen valor”, a quienes les dijo que “siguen”. Por eso señaló que no puede sacar a nadie que agrega valor. “Pueden estar tranquilos pues conmigo siguen”, agregó.

Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción).

Insistió en que “esos cuentos de que yo los voy a traicionar, que soy uribista, que soy petristas, que soy alvarista; quién sabe qué más inventarán, olvídense de ese cuento”, fue el llamado de Hernández.



Tras esto señaló que es un colombiano que lleva 52 años trabajando al sol y al agua para tener una vida económica resuelta y que es eso precisamente lo que le permite hablar de manera concreta, segura y sin necesidad de hacer componendas.



“Mírenme bien los ojos, no los voy a traicionar, no les voy a fallar”, dijo.

Recordó que durante la campaña muchas veces lo escucharon hablar de que Fico le hizo una gavilla que estaba compuesta por los partidos tradicionales, como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, ‘la U’ y algunos grupos religiosos.



Y por eso lamentó que ahora, a pesar de sus denuncias, los petristas lo tildan de uribista o que va a hacer una alianza con Fico.

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial.

En ese sentido aseguró que llamó Fico debido a la declaración verbal que al término de las elecciones hizo el candidato del Equipo por Colombia, “quien dijo que él iba a votar por mí y que iba a recomendar a todos los que lo apoyaron que votaron por mí”.



“Yo soy agradecido, entonces yo tenía que llamarlo a decirle que le agradecía ese gesto, no más, eso es de sola y mera educación”, dijo tras insistir en que no tiene nada que ver con alianzas.

Y volvió a pedir que lo miraran a la cara y dijeran cuándo les ha dicho alguna mentira.



Aseguró que si bien para la segunda vuelta se necesitan votos, dijo que los recibía, pero no cambiaba el discurso.

“Recibimos a todo el que nos quiera apoyar con sus votos, pero no les cambiamos el discurso y nunca voy a cambiar”, dijo.



Enseguida recordó que el eje de sus discursos ha sido no robar, no mentirles a los colombianos, no traicionar los electores y una modificación en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal contra “todos estos ladrones que han atacado a Colombia y que han traicionado a los colombianos”, destacó Rodolfo.

“Para mí el cambio no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Armando Benedetti, no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Roy Barreras, no es cambiar unos y poner otro peor que es Piedad Córdoba, así se me vengan a darme con todo los que quieren desprestigiarme”, dijo.



Tras esto dijo que los colombianos mirarán si le creen a Piedad, a Roy Barreras, a Armando Benedetti y a Petro o a Rodolfo Hernández, que lleva 52 años trabajando.

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia.

“Vamos a seguir trabajando, a palabras necias oídos sordos, vamos a seguir trabajando”, dijo.



Luego reiteró que “cero alianzas, cero Uribe, cero Petro” y recordó que desde el comienzo dijo que iba a ser independiente. Agregó que los 6 millones de votos obtenidos en la primera vuelta comprometen su gratitud con todos los que confiaron en él.

“Cuál es el mejor candidato para entregarle la chequera de Colombia. Les preguntaría si le entregarían la chequera a Gustavo Petro, a Armando Benedetti, a Roy Barreras, a Piedad Córdoba o a Rodolfo Hernández”, preguntó.



Concluyó haciendo una invitación a todos los colombianos para que el 19 de junio se pongan la mano en su corazón y cuando vayan a votar y lo hagan por él. “Yo no les voy a fallar, yo no les voy a fallar”, concluyó.

