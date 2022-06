El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, arribó este jueves en la mañana a Chiquinquirá, en Boyacá, donde espera seguir en su campaña para la segunda vuelta presidencial.



Según medios locales, el aspirante presidencial tiene previsto visitar la Basílica de la Vírgen de Chiquinquirá y reunirse con varios de sus seguidores.



El candidato también asistiría a una eucaristía y le haría una ofrenda floral a la Vírgen de la ciudad boyacense.



Esta semana Rodolfo ofreció disculpas luego de haberse tenido una referencia a la Vírgen que, al parecer, habría molestado a algunos sectores de la opinión pública.



“Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso”, dijo el candidato a la Casa de Nariño cuando le realizaron una pregunta sobre las alianzas que recibiría después de la segunda vuelta.



Y esta semana explicó: "Quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando dije que yo invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio. Pero me sacaron de contexto. Los competidores todo me lo critican, yo no quise decir seso", afirmó el ingeniero santandereano.



