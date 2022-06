Luego de algunas horas de debate político y jurídico en el país, el ingeniero y candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, aceptó el debate con su rival del Pacto Histórico, Gustavo Petro, pero con algunas condiciones.



La aceptación de Rodolfo de asistir a este tipo de discusiones en los medios de comunicación se dio luego de un fallo de tutela que ordenó realizar los debates para que los ciudadanos puedan confrontar las propuestas de los dos finalistas en la carrera por la jefatura del Estado.



(En otras noticias: Gustavo Petro confirma que irá a debate con Rodolfo Hernández)

Hernández había decidido no asistir a estas discusiones por considerar que no le daban el tiempo suficiente para explicar sus propuestas, pero vino la decisión judicial y luego la nueva posición del ingeniero santandereano.



En la comunicación en la que Rodolfo aceptó el debate indicó que, “por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se hagan en la ciudad de Bucaramanga”.



Igualmente, manifestó que se deben incluir unos 20 temas, entre los que propuso la “campaña sucia de desprestigio de contendores políticos”, las “alianzas politiqueras de los candidatos”, la “contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes” y las “amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables” a algunos de los candidatos.

Acepto que se haga el debate que ordena la justicia.



El debate debe ser sin condiciones a la prensa que pregunten lo que quieran. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2022

Adicionalmente, el ingeniero dice que el debate debe ser de 60 minutos, como lo “ordenaron los magistrados” que fallaron la tutela, y que en cuanto al tiempo de las respuestas, propone “que sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta, porque no he podido aprender a decir mentiras por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracterizan por la argumentación y no por la demagogia”.



Pocos minutos después de conocerse la información, el candidato Petro manifestó que aceptaría algunas de las condiciones y que iría a Bucaramanga para el debate con Rodolfo.



Sobre algunas de las condiciones que propone su rival, Petro afirmó que "el debate debe ser sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran". Esto tomando en cuenta que Rodolfo planteó temas y le pidió a su rival que incluya otros y, adicionalmente, propuso algunos de los moderadores que habría en la discusión.



(No se pierda: Las claves de la relación entre el próximo presidente y el Congreso)