Avanza la carrera por la presidencia del país y, en los últimos días, el tema de debate ha sido el sistema pensional de Colombia.

La discusión inició cuando, en el gran debate presidencial de EL TIEMPO en alianza con la revista Semana, Gustavo Petro aseguró que se debería prescindir de los fondos privados de pensiones (AFP) y destinar esos dineros cotizados a Colpensiones.

"En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión", explicó el líder del Pacto Histórico durante el debate.



(Le recomendamos: ¿Qué es verdad y qué no de lo que dijo Petro del sistema pensional?).

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández Foto: Jaime Moreno

Además, en caso de ser el presidente, el candidato del Pacto Histórico indicó que haría una reforma pensional con el fin de garantizar esta renta a todos los colombianos. Entre otras cosas, porque también implementaría un bono pensional mensual de 500 mil pesos para quienes en este momento no tienen este beneficio.



Tras las declaraciones, varios sectores han salido a rechazar la propuesta de Gustavo Petro. Recientemente, el también aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández aclaró lo que haría con las pensiones si llegara a la Casa de Nariño.



(De interés: Fajardo descarta a Ingrid, Amaya y Galán como fórmulas vicepresidenciales).



"Todos los que tienen derechos adquiridos hay que respetárselos y los que están en formación de su pensión hay que mirar cómo se implementa la estabilidad económica a largo plazos. Eso no es solamente decir que vamos a pensionar y vamos a hacer y seguir dando privilegios", refutó en una entrevista con 'Blu Radio'.



El exalcalde de Bucaramanga manifestó que se debe buscar la forma de solventar el sistema de pensiones en el país a 40 o 50 años, pero sin afectar el ahorro de cada cotizante y teniendo en cuenta las proyecciones de cómo estaría Colombia en ese lapso. De tal forma que propone crear un sistema que perdure en el tiempo y con el que nadie pierda su dinero.



(Siga leyendo: Candidato chocoano afirma que será el presidente de la inclusión).



"Los que están formando la pensión hay que mirar en el largo plazo, en una proyección a 40- 50 años, qué pasa con un crecimiento del país y con la vinculación de gente a la cotización de la pensión. Hay que mirar cómo se va a solventar, no importa que yo ya no esté en el gobierno, pero esa proyección a largo plazo es lo que vale", concluyó el empresario.



Cabe destacar que Rodolfo Hernandez está en Europa. De hecho, este miércoles tuvo un encuentro con el Papa Francisco a quien le regaló un libro, una hamaca colombiana y una libra de café producido en Santander.

Más noticias

Fajardo responde a la propuesta de reforma pensional deGustavo Petro



Fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro estaría entre seis mujeres



Video: ¿Benedetti intentó agredir a Federico Gutiérrez tras el debate?



Tendencias EL TIEMPO