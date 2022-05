Rodolfo Hernández, un ingeniero de 77 años cuya única experiencia política fue haber sido alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2020, le disputará a Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, la Presidencia de Colombia el próximo 19 de junio.



Con un discurso claramente marcado por el populismo, fustigando en cada salida pública a "los corruptos" -a pesar de que él mismo tiene un proceso en la Fiscalía por presunta corrupción en un contrato de manejo de basuras en Bucaramanga, caso en el que su hijo aparece fuertemente enredado-, sin asistir a muchos debates y apelando a una muy efectiva estrategia en las redes sociales, el "ingeniero" logró desbancar a Fico Gutiérrez de la segunda vuelta presidencial.

Pasó de 77 mil 238 votos en octubre del 2015 (cuando lo eligieron alcalde) a 5.942.173 este domingo (28% el total), escrutado el 99,4 % de las mesas electorales del país. Le sacó 910 mil votos a Federico Gutiérrez, el hombre que hasta hace poco más de un mes aparecía como el único candidato capaz de disputarle el triunfo a Petro, y logró quedarse con el segundo lugar este 29 de mayo.



Hernández ahora estará en la segunda vuelta electoral frente a Petro, quien este domingo logró 8'499.017 votos.



¿Qué explica el fenómeno de Rodolfo Hernández en las presidenciales del 2022?



Las elecciones de este domingo demostraron que la mayoría de los colombianos quieren un cambio de dirección política. Y, como lo señaló en la tarde de este domingo un derrotado Sergio Fajardo, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández representan una ruptura con lo que muchos ciudadanos identifican como el establecimiento.



El exalcalde de Bucaramanga se vende como un ejecutor, un técnico que tiene resueltos sus problemas económicos en la vida -por lo que, dice, no está pensando en hacerse rico a costa del cargo-- y que no se amarra con las formas burocráticas para lograr los resultados que se necesitan. Su imagen como un hombre de familia -su esposa y su señora madre también aparecen esporádicamente en los actos de campaña- también ha calado entre los colombianos.



Rodolfo Hernández se impuso en 12 departamentos de Colombia, especialmente en los del centro del territorio nacional (excepto Bogotá).



Guillermo Henao, estratega y analista política de la Universidad Nacional, señaló que una de las claves del ascenso de Hernández está en la ruptura con la manera de hacer política: "La política digital le gana a la política tradicional", dijo el analista. Y agregó que Federico Gutiérrez "no pudo quitarse el lastre del uribismo y además en todo momento tuvo la huella de Duque".



Rodolfo Hernández, que no ha tenido posiciones lejanas del uribismo, es en cambio considerado como un outsider de la política tradicional. Y esta imagen le ha rentado, incluso en las capas de población más joven que venían comprando desde hace algunos años el discurso de Gustavo Petro.

Juan Sebastián Jiménez, analista de la Universidad Nacional, agrega que a Hernández le funcionó también no ir a los debates, donde sus propuestas -o la falta de las mismas en varios campos claves- podían ser mucho más evidentes: "Digamos que Rodolfo Hernández entendió, de la misma forma que ya habían entendido otros candidatos en el pasado, que si los debates no son su fuerte, no valía la pena que fuera, y que sus votantes no iban a crecer por los debates en general".



Y señala también que su campaña "fue muy buena en redes sociales, muy buena para generar noticia": "Eso hizo que lograra algo que era su gran déficit del principio de la campaña, que era la falta de reconocimiento nacional, no tanta gente lo conocía"



El analista señala que "Rodolfo, como lo hiciera Trump en su momento, es un candidato que ha sabido catapultarse mediante redes sociales y esa es una de las claves de su éxito".



Hasta hoy, su campaña ha gastado 2.267 millones de pesos, la mayoría provenientes de recursos personales, créditos y aportes. Y ahora, según las mismas encuestas que pronosticaron su paso a la segunda vuelta, tiene claro de chance de atravesarse en el camino de un Gustavo Petro que pensaba incluso en obtener un triunfo en primera vuelta.



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM