El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien busca la presidencia junto con su fórmula, la académica Marelen Castillo, reiteró ayer que no hará alianzas en su propósito de llegar a la Casa de Nariño porque él es un hombre de palabra y debe honrar sus promesas.



En un live este jueves, en la redacción de EL TIEMPO, a la pregunta de por qué esa insistencia de no hacer alianzas en momentos en que sus rivales están buscando acercarse a distintos grupos políticos, el aspirante reivindicó su independencia.

Recordó que él inscribió su candidatura el 15 de junio del año anterior ante la Registraduría avalado por 1’970.000 firmas. “Yo no puedo cambiar ese respaldo que me dieron esas firmas para hacer alianzas con politiqueros que son quienes tienen totalmente muerto” al país, dijo. Por lo que, aseguró, irá hasta el final de manera independiente.



Hernández aceptó que sus competidores que participaron en las consultas interpartidistas “seguramente tuvieron más exposición” mediática que la que él ha tenido en la campaña, aunque reiteró que eso no era decisivo, sino que lo trascendental es la “emoción” de los electores que van a ir a las urnas este domingo 29 de mayo, cuando se realice la primera vuelta.



“¿Los colombianos le van a entregar la chequera suya a Armando Benedetti? ¿Se la van a entregar a Roy Barreras? ¿A Petro? ¿A Federico Gutiérrez? O ¿Me la van a entregar a mí, que llevo cincuenta años trabajando en la calle con el mercado, trabajando y produciendo y pagando impuestos?”, dijo.



Hernández cuestionó también a los otros siete competidores, a quienes les dijo que en lugar de estar lanzándole a él “bombas de profundidad” para destruirlo deberían centrarse en seducir con propuestas al electorado.



“No me pongo a pelear con las encuestas”, dijo. Contó que en Bucaramanga tampoco figuraba en los sondeos y al final él ganó. “Eso es lo que va a pasar el 29 de mayo”, pronosticó.

POLÍTICA