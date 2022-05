El candidato a la presidencia Rodolfo Hernández aseguró este martes que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro , le ofreció hace unos dos años que se aliara con él como aspirante a la Vicepresidencia.



Hace más de dos años y medio, él me decía: "Usted y yo somos invencibles juntos", aseguró Hernández, quien ha subido notablemente en las encuestas y tendría posibilidades de entrar en la segunda vuelta, desbancando a Federico Gutiérrez en la primera ronda electoral que se celebra este domingo.



Según el "ingeniero", como le conocen sus seguidores, Petro, que es el favorito para ganar las elecciones, lo invitó a varios "sancochos” y le prometió la Vicepresidencia si lo acompañaba en el proceso-



"El compromiso es sacar a todos esos ladrones del Gobierno", indicó Hernández.



"Yo lo escuché, escuchar es gratis, no me cuesta nada. Él pagó el almuerzo, y cómo no iba yo a almorzar", contó Hernández, que con 77 años es el mayor de los seis candidatos a la presidencia, a lo que respondió que no estaba buscando puesto y que él mismo quería participar en la contienda electoral.



Hernández ha hecho una campaña austera, sin grandes actos públicos, pero con polémicas salidas de tono, con señalamientos directos a los "políticos ladrones" y a "esos hijuep…", con lo cual ha ganado adeptos que se mueven en caravanas "rodolfistas" por todo el país pidiendo un cambio.



El candidato presidencial, quien fue alcalde de Bucaramanga, no quiere encasillarse en derechas o izquierdas, pero sus ideas apuntan a rebajar gastos de políticos o reducir las embajadas y a una lucha frontal contra la corrupción, pese a que él mismo está involucrado en un caso de contratación ilegal durante su gestión, la cual está por dirimirse en los juzgados.



EFE