El candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo esta mañana, luego de que se conociera la encuesta de Invamer, que en caso de surgir una alianza con Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza, deberá ser este último quien adhiera a su campaña.



(Puede leer: Rodolfo Hernández sobre Sergio Fajardo: 'Si lo doblo, cómo voy a retirarme')

"Yo estoy en el 14% y él está, desafortunadamente en el 6%. Ese resultado no me lo inventé yo, yo no contraté la encuesta. Lo que esperamos es que en el resto del día o mañana o la semana entrante, él, para hacerle honor a su palabra, la cumpla y me apoye", aseguró Hernández.



Según las cifras de Invamer, el exalcalde de Bucaramanga y candidato independiente tiene actualmente 13.9 por ciento de intención de voto. En cambio, hay un fuerte descenso, según Invamer, en la carrera del aspirante de la Coalición Centro Esperanza. Fajardo venía de un 15 por ciento y actualmente tiene 6.5 por ciento.



Esta mañana Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se encontraron esta mañana en la sede de la universidad de Los Andes, previo a una charla con niñas, niños y adolescentes del país.



"Si lo doblo, cómo voy a retirarme. Lo dijo la ciudadanía. Yo lo duplico. Él es inteligente y me va a decir que se adhiere", dijo Hernández.



"No puedo ceder y traicionar a mis electores cuando voy con el 14% y él con el 6. Si yo estuviera, al contrario, estaría llamando a Fajardo y diciéndole que tiene mi apoyo, voy a hacer un comunicado donde invito a que los que me apoyen a mí, que vayan con usted. La gente es la que está diciendo que yo no llegué a la campaña de él, sino él", argumentó.

POLÍTICA