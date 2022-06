El estratega y publicista argentino Ángel Beccassino es uno de los hombres fuertes detrás de la campaña del candidato Rodolfo Hernández. En diálogo con EL TIEMPO, Beccassino entregó su visión del tramo final de la contienda presidencial y habló sobre la personalidad del ingeniero santandereano.



(Le puede interesar: Fajardo dice que Rodolfo, ‘sin discusión previa’, rechazó sus propuestas)

¿Está satisfecho, feliz con la campaña?

Sí, los resultados que planeamos lograr se han logrado y eso obviamente produce felicidad.

¿A qué atribuye usted este éxito tan inesperado?

Hay una primera característica, Rodolfo Hernández es lo que los americanos llaman un outsider y tiene una categoría particular dentro de esos de los outsider. Es un nombre que habla desde la verdad que él observa como la verdadera de las cosas. Es aquello en lo que él cree totalmente y desde aquello que él identifica como las verdaderas soluciones para los problemas tiene el país. Alguien que habla con esa franqueza, que se expresa de esa manera, sorprende. Provoca una conexión profunda con la gente y se instala en la vida de la gente como una emoción, como una emoción que va creciendo y que en la campaña fue evolucionando casi como si fuera una ola.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández candidato presidencial 2022. Foto: Campaña Rodolfo Hernández.

¿Cómo manejar que sea una figura que va a administrar el país, pero es un producto casi burlesco?

No, yo siento que hay una diferencia entre la risa y entre la alegría. La espontaneidad de Rodolfo Hernández provoca una alegría en la gente que no está acostumbrada a recibir un interlocutor que le dice las cosas desde esa frescura desde la cual las dice Rodolfo.



Un interlocutor que se permite burlarse de sí mismo en ciertos momentos y bajarse de la solemnidad trágica que, por ejemplo, tiene Gustavo Petro. Un interlocutor que tiene unas características disruptivas naturales en él, que se atreve a tocar temas como, supuestamente, la corrección diría que no se deben tomar y que se permite observar la realidad yendo a la raíz de las cosas. Entonces hay una mezcla Rodolfo Hernández, hay una mezcla que, puesta en las diferentes plantas a las cuales la gente se relaciona hoy por hoy con la sociedad y con el mundo, provoca una conjugación de efectos que derivó en el triunfo —dentro de las posibilidades que había— que logró el domingo 29.



(Lea: ¿Por qué Hernández dice que acercamiento con Fajardo ‘ya terminó’?)

Usted habla de Gustavo Petro y hay que anotar que lo conoce muy bien. De hecho, usted fue el asesor en dos campañas.

No. Fui el asesor durante el año 2018 en las tres campañas que hubo ahí: la de la consulta de izquierda, la primera vuelta y la segunda vuelta.

¿Esa experiencia de haberlo conocido juega a su favor?, ¿sabe cuáles son los defectos de Petro?

Facebook Twitter Linkedin

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el diálogo con EL TIEMPO. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

No exactamente, porque conozco al Petro que yo considero que es el Petro original. En esta campaña, uno encuentra un Petro producido por decirlo de esa manera. Un Petro que está comportándose para agradar expresamente, que dejó de ser verdad, como digo que hoy por hoy es Rodolfo Hernández. Es un Petro hecho para agradar, para desactivar miedos que le construyeron y que, con ese fin, está dispuesto a hacer los arreglos que sean necesarios con la clase política tradicional. Entonces, ese Petro es otro Petro. Es un Petro casi que detrás de un parapeto. A ese Petro no lo conozco. Conozco al Petro que era en el 2018.

¿Rodolfo va a romper con las estructuras?

Yo veo que el cambio que la gente está esperando y por el cual votó a favor de dos opciones de cambio, digamos que es un cambio que lo encarna Rodolfo, del cual la gente espera los resultados de una Colombia diferente. En el caso de Gustavo Petro, ha acumulado una militancia, ha acumulado una fanaticada y eso es lo que se manifiesta muy fuertemente cuando la gente que lo sigue se pone a coro a atacar.



En el caso de lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas frente a Rodolfo Hernández, desde que empezó a saberse que estaba trepando de una forma muy potente en las encuestas, automáticamente las baterías de la gente de Petro empezaron a tratar de destruirlo. Nosotros hemos subrayado algo en esta segunda vuelta en esta campaña de Rodolfo: que es la campaña que está llamando a la unidad del país para respaldar lo que el país mayoritariamente está pidiendo, que es un gran cambio. Nosotros llamamos a la unidad en tanto la campaña del Petro mismo se ha concentrado en atacar a Rodolfo y tratar de destruirlo porque obviamente es el obstáculo para alcanzar el resultado que ellos quieren. Lo de nosotros no es un obstáculo Petro, lo de nosotros es una campaña para cambiar el país.



(También: Rodolfo y Petro de correría política en la recta final para segunda vuelta)

¿A qué atribuye usted que Petro debería estar muy feliz y Rodolfo muy preocupado y no al revés, como parece que es la situación?

Petro estructuró la posibilidad de una segunda vuelta en un enfrentamiento entre cambio y continuidad, y le salió la cosa al revés porque se vio un escenario de cambio contra cambio FACEBOOK

TWITTER

Lo primero fue que Petro estructuró la posibilidad de una segunda vuelta en un enfrentamiento entre cambio y continuidad, y le salió la cosa al revés porque se vio un escenario de cambio contra cambio.



Lo segundo es que Petro se sentía tan ganador frente a un candidato como Fico y frente al cansancio que tiene el país en las últimas administraciones, en particular la última. Entonces, Petro sentía prácticamente que ya era presidente de Colombia y se encontró con una realidad en la cual la posibilidad más fuerte de conexión con el electorado para lograr un voto mayoritario en segunda es Rodolfo.



Por otra parte, no hay que perder de vista otra cosa, que una historia es la primera, vuelta donde compiten varios, y otra cosa es la segunda vuelta, cuando la realidad es uno a uno, cara a cara. Contrastes de posibilidades. Entonces, en esa segunda vuelta el voto se comporta de otras maneras y el énfasis con el cual la gente ve a los candidatos es uno muy diferente a lo que la gente mira cuando hace foco en la primera vuelta.



Entonces hay una cantidad de elementos que son muy diferentes entre primera vuelta y la segunda. Los resultados de primera no son comparables con los de segunda. El tracking sigue la temperatura diaria. El tracking es la encuesta en la cual se van incorporando nuevas cantidades de encuestados cada día reemplazando anteriores y ahí hay un resultado, el resultado que estamos viendo es que Rodolfo Hernández está aproximadamente en este momento cinco puntos por arriba de Gustavo. La realidad es que yo pienso que vamos a llegar al final de la segunda vuelta con una diferencia a favor de Rodolfo Hernández de unos tres puntos y quizás cuatro puntos.

¿Por qué no se ha reunido con Federico Gutiérrez y sí con Sergio Fajardo?

Digamos que el resultado de la primera proyectado a la segunda vuelta no es dos más dos, primer argumento.



Segundo argumento: Rodolfo no hizo una campaña proponiéndose pactar o hacer cálculos especulativos con otra campaña. No hizo más que proponerle al país una alianza con el país. No con otros partidos ni con otras casas políticas ni nada por el estilo. Y quiere ser coherente con esa posición.



En tercer lugar, lo que hay por delante es una situación en la cual Rodolfo se abre a recibir todos los votos y, por otro lado, se abre a dialogar como debe ser para encontrarse en un camino después de la segunda vuelta siendo gobierno, en el cual, evidentemente, lo que va a garantizar un buen gobierno es la suma de voluntades del país. Ahí sí funciona la suma y en ese momento él tiene que tener claro con quién puede trabajar o con quién podría encontrar cercanías y con quién no. Entonces, hubo conversaciones con Sergio Fajardo, hubo conversaciones con otras personas, hay conversaciones con otras personas. Pero el hecho de que la gente interprete que conversar con otro —siendo que está tan polarizado el país— ya es sinónimo de que se están haciendo tratos con otros es un error. Con Fajardo no se están haciendo tratos. No se están haciendo tratos con nadie.

¿Con quién va a gobernar Rodolfo?

La semana próxima van a empezar a darse nombres del equipo de gobierno. Hay un solo nombre que se ha dado con anticipación porque es una persona con la cual Rodolfo tiene una cercanía muy fuerte de pensamiento y de criterios sobre una cantidad de temas que es William Ospina.



Yo estoy hablando hoy porque conozco intimidades de la campaña y porque conozco los propósitos que tiene Rodolfo y porque hay muchos interrogantes que puedo responder. Pero la campaña tiene un equipo más allá del equipo que está haciendo la campaña. Tiene un equipo que es el enfocado a hacer gobierno. Rodolfo tiene una serie de conexiones con personas que no están involucrados en la política convencional que ha llevado a este país, pero que están dispuestos a caminar con el país en nuevo tiempo de economía.

Facebook Twitter Linkedin

El ingeniero y exalcalde Rodolfo Hernández, quien aspira a la Presidencia. Foto: Carlos Duarte.

¿Se murió el uribismo para Rodolfo?

Creo que desde hace tiempo, las encuestas que vienen a través del tiempo lo van mostrando. Se fue debilitando la influencia del expresidente Uribe sobre el país. En esa medida, el uribismo —esa especie de tribu que dominaba muchos espacios e influenciaba muchas decisiones en el país— se ha debilitado y el resultado del domingo indicó que ese debilitamiento no es solo del uribismo, sino de la clase política tradicional colombiana, incluido el Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical, etcétera.



No sé si tienen una partida de defunción. En la política hay una vieja historia o máxima ley que dice que 'nadie muere, todos resucitan'. Hasta ese momento, en el que les toque morir, por supuesto. Pero en política se resucita. Yo no sé si están muertos, lo que sé es que el otro día murieron. Murieron ante la opinión colombiana, ante la emoción del electorado colombiano. Eso es lo que puedo decir y creo que es lo que expresó Rodolfo en sus declaraciones.

¿Es irrelevante la edad del candidato?

Yo creo que cada caso presenta inconvenientes o dificultades y presenta oportunidades. Aquella vieja historia de que cada crisis es una gran oportunidad. En el caso de Rodolfo, una persona mayor, yo dije: "Qué interesante que, en un panorama que por sobre todo ha valorado a la juventud, de pronto aparezca una especie de sabio de la tribu —con las limitaciones que tiene cada sabio de la tribu—, pero aparezca este sabio de la tribu y proponga ser quien esté al frente del país". A mí me pasó una experiencia en enero de 2020: tuve un candidato en Perú, que era una persona, un chico, Bryan Russell, que tenía síndrome de Down y que se proponía ser parte del Congreso de Perú para marcar la presencia de mucha gente que está puesta a un lado por la sociedad.



De Bryan, yo comprendí que era una persona que pensaba a 100 kilómetros por hora, pero por su condición solo se podía expresar a 15 kilómetros y ese era el gran freno que tenía, pero la potencia interior que tenía, como la tiene Rodolfo a los 77 años, era poderosísima. Entonces, hice una campaña que decía: “Down no, up”. Esa condición de revocar lo que tenés como si fuera un castigo por la vida y convertirlo en una oportunidad es algo que está presente en este momento en el cual los marginados por la sociedad en muchísimos casos y las personas de una edad más avanzada pueden mostrar lo que puede hacer la sabiduría por el bien del país. Rodolfo encarna esa oportunidad y yo decidí trabajar con eso.



En la estrategia que le propuse a Rodolfo le dije la verdad desnuda. Le dije Rodolfo vos sos lo que sos, vas a expresar eso que sos y vas a expresar esa manera de pensar, esa forma de ver las cosas del país, después de todo tu kilometraje en la vida, así crudamente de cara al país, cara a cara, y diciéndolo con franqueza total. Eso provocó un gran resultado.



Estamos en una época de mucho maquillaje, como comentaba sobre el caso de Gustavo Petro. Estamos en una época en la que se falsea la verdad, se juega con las mentiras. En esta época, lo que sorprende y llama la atención, lo que rompe el paisaje, es la puesta en escena de la verdad. Eso es lo que yo creo que se ha logrado con Rodolfo Hernández, por una situación fundamental: Rodolfo es un hombre de verdad.

¿Rodolfo para usted se diferenciaría de un político como Donald Trump?

Yo creo que Rodolfo tiene una característica fundamental en él que es expresar lo que siente. Recordemos una cosa, la verdad no es una unidad monolítica como dicen los ufi, que es el sector de la filosofía musulmana. La verdad es un espejo roto en mil pedazos. Cada fragmento de ese espejo refleja un pedazo de la verdad. En esa medida, hablar absolutamente de la verdad es bastante relativo. Pero lo que sí hay es la actitud de una persona, y la actitud de una persona comunica engaño , falsedad, puesta en escena o comunica verdad. Es una persona que, cuando habla, se siente que, aunque puede estar equivocada, está hablando desde la conciencia de que lo que dice es lo que esa persona cree que es la verdad.

En esa línea argumentativa que usted nos da, ¿en qué cree que se ha equivocado?

En el caso particular del lenguaje hosco, como lo denominas, que me parece válida esa denominación, creo que es parte de una forma de ser de él. Ese hablar un tanto atravesado a veces. Por otra parte, es algo que yo siento que es parte de la idiosincrasia de esta región de la cual es él, que es Santander. No es que todo el mundo use esas palabras hoscas para referirse a las cosas o para expresar un sentimiento en un momento o una emoción, pero si hay una 'cosa frentera' para expresarse.



En el caso particular de las mujeres, lo que él expresa es una cultura que está dentro de él. Es parte de él. La forma en que él fue educado es el mundo del cual él viene y hay cosas que uno a través de la vida va incorporando y van cambiándole su parecer.



Rodolfo tiene una característica cuando dice ciertas cosas y uno le dice: "Rodolfo, perdóname. Eso que dijiste es una barbaridad". Rodolfo dice: "¿Por qué Ángel?" y vos le decís "Rodolfo, por tal cosa, tal cosa y tal cosa, vos no estás viendo tal elemento de la realidad que está en juego. No estás comprendiendo que hay cosas que se deben observar de otra manera". Rodolfo dice: “Bueno, O. K. No lo estaba comprendiendo. Ahora lo comprendí”.



Eso produce que Rodolfo cambie su mirada sobre algunas cosas, lo cual me parece que es muy importante en una persona. Aquí no se trata de tener dogmatismo, acá no se trata de tener 'antiojeras' y ver el mundo para adelante y reventarse contra el mundo. Acá de lo que se trata es precisamente de eso, de tener la versatilidad para incorporar en tu lectura sobre el mundo cosas que de repente no estabas viendo o cosas que ayer no estaban y que hoy han aparecido a la escena. Rodolfo tiene esa capacidad.

¿Por qué cree usted que Rodolfo habló sobre Adolf Hitler?

Él dijo esa frase y mentalmente dijo: '¿De quién era esta frase?', y el top of mind que le vino fue decir el nombre que le vino, pensando si lo dijo un alemán, un austriaco o algo así FACEBOOK

TWITTER

Porque Rodolfo mete la pata. Porque Rodolfo dijo una frase que fue: “Cuando uno hace lo mismo una y otra vez, no se puede esperar que los resultados cambien”. La frase es de Einstein, o se atribuye a Einstein.



Él dijo esa frase y mentalmente dijo: "¿De quién era esta frase?", y el top of mind que le vino fue decir el nombre que le vino, pensando si lo dijo un alemán, un austriaco o algo así: "Fue Adolf Hitler", y metió la pata de aquí a Moscú y se la están cobrando y se la van a cobrar hasta el día final.



Pero una cosa es un error y otra cosa es lo que quieren atribuir, que él es un admirador de Hitler, un adorador de Hitler, que le hace apología a Hitler. Nada que ver. Todo eso se originó en esa frase que quién sabe de qué se trata, sabe que es una frase que se le atribuye a Einstein. Pero Rodolfo dijo en ese momento un alemán y dijo: "Hitler".

¿Cómo vio esa situación y usted cómo la recibió?

No, esa situación pasó muchísimo antes de que yo tuviera que ver con la campaña de Rodolfo. Es decir, yo heredé las consecuencias de aquel lapsus que tuvo Rodolfo en aquel momento. Pero yo no tuve nada que ver.



Para aclarar, yo me hice cargo de la campaña de Rodolfo en los dos o tres últimos días del mes de marzo. Y estoy con él desde hace dos meses y unos días.

¿Cuál es una cosa en la que él haya 'metido la pata'?

No es que metió la pata, sino que el tema de las mujeres. No es que él metió la pata —ya te lo expliqué— es que él habló de lo que en ese momento sentía que debía hacer y en una parte fue tergiversado. En otra parte, dijo lo que su cultura le hizo decir.



¿En dónde fue tergiversado? Por ejemplo, cuando habló de su esposa y la acción de su esposa dentro de la Presidencia. Cuando habló de eso, él se quiso referir a que la esposa de él es una consejera en la relación personal de los dos. Íntima de los dos, pero él sentía que el país votaba por un hombre. Que, si fuera una mujer, el país votaba por una mujer, pero no por su compañero, por su cónyuge, por quien fuera.



Entonces, en esa medida, él se refirió a eso, se lo descontextualizaron, lo hicieron correr por redes y apareció como que él negaba la posibilidad de la mujer de ocupar un espacio de gran importancia en la sociedad.



Por otra parte, cuando se refirió al lugar de la mujer dentro de su casa, él se refería a que la niñez de este país necesita la relación permanente con la mamá. En ese espacio, en realidad a lo que él se quería referir, y de repente le faltó la expresión para hacerlo bien, fue a que lamentablemente por la condición en la que viven las mujeres de Colombia, la mayor parte de ellas, es una condición que las obliga a estar fuera del hogar la mayor parte del tiempo y sus hijos están un tanto desprotegidos de la presencia protectora de esa madre. A eso se quería referir y a que el futuro de esos niños tiene que ver con cómo se pueden relacionar permanentemente con su madre. No era que las condenaba al rol de estar encerradas en casa.

¿A qué atribuye que en este momento se estén hablando de otros temas más coyunturales?

A la inminencia de un nuevo gobierno. Estamos ad portas de que se defina quién va a ser gobierno en el país reemplazando al Gobierno de Duque. En ese momento cobra la máxima importancia las cosas que más directamente tocan a las personas.



Entonces, en la primera vuelta hay una presencia de grandes temas del país, temas de Estado y demás. En la segunda vuelta, se vuelven mucho más importantes los temas que directamente afectan la vida cotidiana de las personas. A eso se debe.

Para esta fase final de la campaña, Rodolfo no va a asistir a los debates, ¿por qué?

Rodolfo no va a asistir a debates por una decisión que se tomó luego de haber tomado la decisión de sí asistir. Cuando terminó la primera vuelta, Gustavo Petro pronunció un discurso donde fue agresivo hacia Rodolfo Hernández. Nosotros dijimos: "Bueno, pasa". Pero al día siguiente, el día 30, empezaron los ataques masivos en redes sociales, Petro siguió atacando a Rodolfo y nosotros dijimos: "No nos vamos a prestar a un espectáculo de lucha libre en los debates", y tomamos la decisión de no participar.



¿Por qué? Porque consideramos fundamentalmente que en esta segunda vuelta, donde hay una opción y otra opción, la gente tiene que tener claridad sobre cuáles son esas dos opciones y no estar sometida a una pelea y a un ver quién destruye a quién. Quién es más astuto que el otro para destruirlo y ese tipo de factores. Por eso, decidimos no participar.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO.

Usted ha dicho que Gustavo Petro tiene un defecto por exhibir su talento intelectual, ¿nos quiere explicar eso?

Lo que quise decir es que, primero, Gustavo tiene una inteligencia con la cual ha hecho un gran trabajo. Tiene una lectura de los temas muy elaborada, muy precisa. Es un intelectual, podríamos decir, y tiene fuerza expresiva, dentro de cierta monotonía.



Rodolfo es un hombre que va al grano. Es un hombre sencillo para expresar y, en esa medida, toca la sensibilidad de la mayoría de la gente del país. Esa es la gran diferencia.



Yo dije en algún momento que a Gustavo le producía placer 'engolosinarse' con su exhibicionismo intelectual. Rodolfo no, Rodolfo es una persona que quiere decir lo que quiere decir y lo expresa con la sencillez con la que lo sabe expresar.

¿Bogotá va a dejar de ser la sede de gobierno?

No, no es así. Lo que Rodolfo va a hacer es ciertos actos, cierta presencia desde su territorio que es Piedecuesta [Santander], pero el gobierno va a estar en Bogotá.



Él tiene el propósito de convertir el Palacio de Nariño, o una en parte de este, en un espacio de cultura. Habló de un museo de Botero con presencia de exposiciones itinerantes y esas cosas, pero es una decisión que no pasa por mi asesoría.



Armando, te voy a decir una cosa. Estoy en un parque, está lloviendo y estoy bajo la lluvia.

¿Cree que la segunda vuelta se va a definir por dos o tres puntos?

Sí, creo que esto es muy ajustado, aunque las encuestas tracking que tenemos hoy están mostrando una diferencia más abultada.

No deje de leer noticias de Política

POLÍTICA