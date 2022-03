Durante cerca de dos semanas, el candidato presidencial independiente Rodolfo Hernández estuvo en Europa, en una agenda particular que incluyó un encuentro en el Vaticano con el papa Francisco.



Y durante ese tiempo parece como si la campaña del ingeniero, que en las encuestas aparecía de segundo en intención de voto, se hubiese congelado.



En una encuesta de Yanhaas publicada el pasado lunes por un grupo de medios asociados, en materia de intención de voto, después de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, se ubicaron el voto en blanco y detrás aparecen empatados, técnicamente, Rodolfo Hernández (11 por ciento) y Sergio Fajardo (10 por ciento).



A la luz de esta medición, todo indica que el ingeniero ha cedido terreno.



Precisamente ayer, en diálogo con EL TIEMPO, el exalcalde de Bucaramanga confesó que parte de la dificultad que afronta en este momento radica en que a las personas que le ayudaban en los temas de comunicación, especialmente en el área digital “las corrieron del país”.



Aseguró que los dos ciudadanos extranjeros, que se habían convertido en pieza clave de su candidatura, fueron “objeto de amenazas”, por lo cual decidieron abandonar el territorio nacional. Dijo que a él también lo han amenazado, pero que él no ha salido corriendo.



Señaló que el lío es que “hay una mafia muy arrecha que es la que queremos remover” y van a hacer todo lo posible “para seguir con la robadera”, expresó.



“Corrieron a Hugo y a Guillermo, que eran los que me manejaban todo lo de las comunicaciones y que estaban conmigo desde el 94”, dijo el candidato presidencial, seguramente en alusión a que ya no es el rey del TikTok, como se le conoció.



Y sobre lo que viene, dijo que este lunes viajará a Bogotá para ver cómo se reorganiza su campaña, con quién se reemplaza a esas dos personas, cuánto van a cobrar y qué es lo que se va a hacer en adelante.



Explicó que una vez se organice esto comenzará a definirse la estrategia de lo que él denominó el segundo tiempo para su aspiración presidencial.



“Si logramos un acuerdo con esas personas, el martes de una vez debemos tener una nueva agenda y definido todo el camino. Si no se logra ningún acuerdo, porque está claro que yo no me voy a dejar extorsionar con que me cobren lo que quieran, pues yo soy el que pago todo, me pongo a hacer la campaña solo”, aseguró.



Dijo que no es pesimista sobre el futuro de su candidatura, sino que es muy realista.

Además, sobre el tema económico dijo que ya está revisando jurídicamente toda la viabilidad para abrir una cuenta en la cual las personas pueden abonarle máximo 100.000 pesos para apoyarlo en su aspiración presidencial. “Vamos a recoger lo que se pueda recoger y lo que haga falta lo pongo yo”, manifestó.

De todas maneras, el ingeniero planteó que es necesario revisar de dónde está saliendo la plata de algunos candidatos a la presidencia, que incluso están pagando $ 50 millones por cada valla publicitaria.

Propuesta verde

El 13 de marzo, luego de votar en las elecciones legislativas, Hernández empezó su gira por Europa. Tras su visita a otros países, el exalcalde de Bucaramanga regresó este jueves al país y escribió un mensaje en su cuenta de Twitter al respecto: “Volví, ¿me extrañaron?”.



La senadora Angélica Lozano, de los ‘verdes’, le respondió por la misma red social: “¡Sí! ¡Mucho! Querido Rodolfo Hernández, ¿cuándo tomas café con Sergio Fajardo?”.

Y todavía no hay respuesta.

JORGE MELÉNDEZ

SUBEDITOR POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET