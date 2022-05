En las últimas encuestas publicadas esta semana, el candidato a la Presidencia de la República Rodolfo Hernández ha repuntado y se ha estado acercando un poco a Federico Gutiérrez, quien ha estado de segundo en las mediciones.



Precisamente tras estos sondeos, este viernes se conoció que Ingrid Betancourt declinó de su aspiración y llegará a la campaña de Rodolfo Hernández.



Precisamente ambos candidatos se reunieron este viernes en la mañana en un hotel de Cartagena y escogieron el Centro de Convenciones Combarranquilla, en Barranquilla, para hacer oficial su anuncio.



"Ingrid, siga", dijo al presentarla ante sus seguidores en el lugar, quienes comenzaron a corear su nombre.



"Ahora podemos caminar y vamos caminando hacia la victoria. Cuando empecé esta campaña, dije que venía a terminar lo que había empezado hace 20 años", aseveró Betancourt y comentó que coincide con Hernández sobre su lucha anticorrupción.

Betancourt considera que con el exalcalde de Bucaramanga se podría derrotar el sistema de corrupción, "donde hay maquinarias", por primera vez en el país.



"Por eso hoy he tomado la decisión de apoyar al único candidato que hoy puede derrotar el sistema", señaló.



Y agregó que en una eventual segunda vuelta, Hernández es el único que puede derrotar a cualquier otro candidato.



De otro lado, le hizo un llamado a Sergio Fajardo y a todos los de la coalición de centro para que se unan con el propósito de "volver a soñar en la Colombia que hemos soñado siempre. Esta es la campaña que nos puede llevar a la victoria".



"Los que no quieren ni a Fico ni a Petro, aquí tienen la opción", complementó.



"Empezó el fin de la prohibición de la robadera de los recursos", enfatizó Hernández al finalizar la declaración.