El candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien se disputará la segunda vuelta presidencial- el 19 de junio- con Gustavo Petro, afirmó este lunes que rechaza cualquier alianza con el uribismo y cualquier campaña.



"Cero alianzas, cero Uribe. Juré ser independiente", puntualizó Hernández.



El exalcalde de Bucaramanga y candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción habló de nuevo a sus seguidores desde sus redes sociales: "Las cosas claras: mi única alianza es con el pueblo colombiano".

Hernández se refirió al apoyo que ha recibido recientemente, entre estos el de la campaña de Federico Gutiérrez.



"Yo nunca les voy a decir mentiras. Unos dirán que son uribista; otros, que soy petrista. ¿Quién sabe que me van a inventar?", dijo.



"Yo lo que soy es un colombiano como ustedes, que llevo trabajando 52 años", agregó.



En su declaración, Hernández puntualizó: "No los voy a traicionar, no les voy a fallar".



El ingeniero también contó que llamó a Fico Gutiérrez solamente para "agradecerle" por el apoyo, pero que eso no significa una alianza.



"Yo creo que como no quieren votar por Petro, votan a favor mio. Yo recibo los votos, pero no les cambio el discurso. Nunca lo voy a cambiar", afirmó.



