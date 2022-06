Rodolfo Hernández rechazó de forma vehemente los supuestos contenidos que estarían circulando sobre su estado de salud y un falso diagnóstico que apunta a que él padece de una enfermedad mental. Esta información fue rápidamente desmentida por el candidato presidencial.



(Le puede interesar: Rodolfo y Colpensiones apelaron un millonario fallo a favor de extrabajador)



A escasas horas para que se lleve a cabo la segunda vuelta, Hernández expresó a través de un comunicado que: "Parte el corazón ver hasta dónde es capaz de llegar la miseria humana”.

El exalcalde de Bucaramanga, quien tiene 77 años, ha asegurado en diversas oportunidades que se siente como un "toro" y que goza de buena salud. De hecho, en una entrevista recientemente había confirmado que hace seis años se realizó exámenes médicos en España, que establecieron que tiene buena salud.



“No es cierto, es completamente falso lo que han publicado para hacer ver como cierto que yo, Rodolfo Hernández, he sido diagnosticado de padecer una grave enfermedad mental”, afirmó Hernández a través de un comunicado público.



Y agregó: “El desespero de saber que los colombianos mañana les cobrarán, como más les duele, tanta maldad, tanta crueldad sin límites, mediante una estruendosa derrota, los ha llevado a atentar contra los más elementales valores humanos, como la dignidad y la verdad”.



(También: Rodolfo Hernández: 'Les parece mal que esté de vacaciones en Miami en 2021')

Parte el corazón ver hasta dónde es capaz de llegar la miseria humana. No les ha bastado con re victimizar a nuestra familia, que aún no sale del dolor por el secuestro y la desaparición de nuestra hija. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 18, 2022

El candidato presidencial aseguró que "no son ciertas" las afirmaciones que han sido difundidas en redes sobre una supuesta enfermedad senil, que limita sus facultades. Por el contario, señaló que todas esas publicaciones tendrían la intención de "desprestigiar" su candidatura presidencial a un día de la segunda vuelta.



Hernández también se refirió a los ataques que recibió durante la campaña y la información falsa que circuló sobre la desaparición de su hija, Juliana Hernández Oliveros, quien habría sido secuestrada por un grupo armado ilegal. El exalcalde de Bucaramanga dice que "ese ha sido un tema delicado para mi familia".



“Como se les cayó la mentira del autosecuestro de mi hija, sintiendo que la cantidad de engaños, trampas y mentiras que usaron en esta sucia campaña no les dio resultado, ahora pretenden desorientar a los colombianos con tan cobarde infamia”, aseveró Hernández refiriéndose a las especulaciones que se han generado en torno a su salud.



(Siga leyendo: Registraduría dice que no hace simulacros ni proyecciones de resultados)



El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción le envió un contundente mensaje a sus detractores y las personas que estarían generando información falsa sobre su estado de salud:



“A ustedes, los que son capaces de idear semejante canallada, les aplica perfectamente este poema de Bécquer: ‘No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía’”.

POLÍTICA

Siga leyendo