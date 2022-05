Durante su agenda en la ciudad de Medellín, el candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo que no acepta ninguna alianza y que, en cambio, solo acordará apoyos políticos para su campaña.



(En contexto: Ingrid Betancourt a Fajardo y Rodolfo: 'estoy dispuesta a unirme a ellos')

El pronunciamiento del exalcalde de Bucaramanga se da luego de la también candidata Ingrid Betancourt manifestara su intención de dar un paso al costado para propiciar una alianza entre los candidatos del 'centro político'.



Dijo que si son tres personas quienes desean hacer alianza, dos de ellas tendrán que sumarse a alguien. "Que ellos pongan las reglas de juego, yo estoy dispuesta a unirme al que ellos decidan según las reglas de juego que ellos establezcan", afirmó.



"No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos que son los que van de segundo y de tercero atrás en las encuestas, me apoyen a mí", agregó Hernández.



Hernández ya había expresado, luego de que se conociera la encuesta de Invamer, que en caso de surgir una alianza con Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza, deberá ser este último quien adhiera a su campaña.



(Le recomendamos: Rodolfo: 'Ingrid y Sergio deben renunciar y apoyarme')

"Yo estoy en el 14% y él está, desafortunadamente en el 6%. Ese resultado no me lo inventé yo, yo no contraté la encuesta. Lo que esperamos es que en el resto del día o mañana o la semana entrante, él, para hacerle honor a su palabra, la cumpla y me apoye", aseguró Hernández.



Según las cifras de Invamer, el exalcalde de Bucaramanga y candidato independiente tiene actualmente 13.9 por ciento de intención de voto. En cambio, hay un fuerte descenso, según Invamer, en la carrera del aspirante de la Coalición Centro Esperanza. Fajardo venía de un 15 por ciento y actualmente tiene 6.5 por ciento.



Mientras tanto el ingeniero Hernández continúa con su agenda en la capital antioqueña. Este martes estvuo en entrevista con el medio local Teleantioquia y luego asistió a un debate en la Universidad EAFIT.



También hará un recorrido por la plaza de mercado La Minorista y, por último, asistirá a la inauguración de la "Casa Rodolfista".



POLÍTICA